ميركل غاضبة بعد تحالف أعضاء في حزبها مع حزب متطرف يناهض الإسلام

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال مؤتمر صحفي في بريتوريا، 6 فبراير 2020. (أ ف ب)

اعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الخميس أن حصول سياسي في ثورينغيا على دعم من نواب من حزب البديل لألمانيا اليميني المتطرف، للفوز بمنصب رئيس حكومة المقاطعة، هو «أمر لا يغتفر» داعية إلى انتخابات جديدة.

والأربعاء، انتخب برلمان ثورينغيا (شرق ألمانيا) في خطوة مفاجئة توماس كيميريتش، من الحزب الليبرالي الديمقراطي، رئيسا للحكومة المحلية الجديدة بفضل تحالف أصوات نواب حزب ميركل وحزب البديل لألمانيا اليميني المتطرف، وفق «فرانس برس».

سابقة أولى

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية التي ينتخب فيها رئيس حكومة محلية بفضل أصوات اليمين المتطرف وأول مرة أيضا التي يصوت فيها اليمين المعتدل والمتشدد معا في هذا النوع من الانتخابات. وجاء ذلك بعد أن تعهدت الأحزاب الألمانية الرئيسية بعدم العمل مع حزب البديل لألمانيا المناهض للإسلام والهجرة.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي في جنوب أفريقيا إن ما حدث في ثورينغيا «لا يغتفر، ولذلك يجب إلغاء النتائج». ووصفت ما حدث الأربعاء بأنه «يوم سيء للديمقراطية». وفي برلين توالت ردود الفعل على نتائج الانتخابات، إذ أعرب حزب التحالف الاجتماعي الديموقراطي (يسار وسط) والشريك في ائتلاف ميركل، عن غضبه ودعا حزب الاتحاد المسيحي - الديمقراطي بزعامة ميركل إلى النأي بنفسه عن حزب البديل لألمانيا إذا اراد استمرار الائتلاف.

«غير مسموح»

وأوضحت ميركل أن نواب حزبها المحليين غير مسموح لهم بمساعدة كيميريتش في تشكيل حكومة أقلية في الولاية الصغيرة الواقعة شرق البلاد. وقالت «يجب ألا يشارك الاتحاد المسيحي الديمقراطي في حكومة يقودها رئيس الوزراء هذا».

وأضافت أن تصرفات حلفائها المحليين في ثورينغيا «كسرت كل قيم ومبادئ الاتحاد المسيحي الديمقراطي». وتابعت «يجب علينا الآن القيام بكل ما يمكن لتوضيح أن هذا لا يمكن أن يتوافق مع ما يفعله الاتحاد المسيحي الديمقراطي ومع آرائه، وهذا ما سنعمل عليه في الأيام المقبلة».