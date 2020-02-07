الرئيس الصيني يؤكد لترامب قدرة بلاده على هزم «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 فبراير 2020, 09:14 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب مصافحا نظيره الصيني شي جينبينغ في بكين، 9 نوفمبر 2017، (ا ف ب)

أكّد الرئيس الصيني شي جينبينغ لنظيره الأميركي دونالد ترامب هاتفيًا الجمعة أنّ بلاده «قادرة تماما» على التغلب على فيروس «كورونا» المستجد.

وقال شي لـ«ترامب» إنّ الصين تشن «حربا شعبية» ضد الفيروس من خلال تعبئة وطنية وإجراءات صارمة للوقاية والسيطرة على «كورونا»، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن وسائل إعلام صينية.

من جهتها، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية بأنّ شي دعا أيضًا الولايات المتحدة إلى أن يكون رد فعلها على انتشار الفيروس «منطقيا»، بينما عبر ترامب عن «ثقته في قدرة الصين على التصدي للفيروس»، حسب بيان للبيت الأبيض، الذي أشار إلى أن الزعيمين «تحدثا بشأن مواصلة الاتصالات والتعاون المكثفين بين الجانبين».

وكانت الصين انتقدت، الإثنين، الولايات المتحدة لفرضها قيودا على دخول المواطنين الصينيين إلى أراضيها بسبب «كورونا»، متهمة واشنطن بـ«بث الذعر» في رد فعلها على انتشار الفيروس.

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وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيانغ إن الولايات المتحدة: «لم تقدم مساعدة مهمة وكانت أول من قام بإجلاء طاقم قنصليته في ووهان، وتحدثت عن سحب جزئي لطاقم سفارتها وفرض قيود دخول على المسافرين الصينيين».

وكانت الولايات المتحدة أعلنت الجمعة حال طوارئ صحية، ومنعت غير المقيمين القادمين من الصين موقتا من دخول أراضيها. كما أوصت مواطنيها بعدم زيارة الصين ومغادرتها في حال كانوا موجودين فيها.

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