فرنسا ترفع عدد قوة عملية «برخان» في منطقة الساحل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 فبراير 2020, 01:49 مساء

أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية في بيان، الأحد، أن عديد القوات الفرنسية التي تعمل في منطقة الساحل في مكافحة العمليات الأكثر دموية للجماعات الجهادية سيرتفع من 4500 إلى 5100 جندي، وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن خلال قمة بو مع قادة دول منطقة الساحل الخمس بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، في يناير تعزيز القوة بـ220 جنديًّا إضافيًّا. لكنه قرر أن يرفع هذا العدد إلى 600 عسكري إضافي.

وأوضحت وزيرة الجيوش، فلورانس بارلي، في البيان أن «الجزء الأساسي من القوة سينشر في المنطقة التي تسمى الحدود الثلاثة بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر»، البلدان الثلاثة الأعضاء في مجموعة الساحل، إلى جانب موريتانيا وتشاد، مضيفة: «إن جزءًا آخر من هذه التعزيزات سيشارك بشكل مباشر داخل قوات مجموعة دول الساحل الخمس لمواكبتها في القتال».

وأوضح النص أن «هذه المرحلة الكبرى من التزامنا في الساحل يفترض أن تشكل منعطفًا في تعبئة شركائنا الأوروبيين وتعزيز قوات مجموعة الخمس على حد سواء»، وستنشر تشاد كتيبة إضافية، بينما تحاول تشيكيا الحصول على موافقة البرلمان لإرسال ستين جنديًّا في إطار قوة «تاكوبا» التي ستضم وحدات من قوات خاصة أوروبية. وتنتظر باريس مشاركة دول أخرى في الأشهر المقبلة.

وذكر مصدر عسكري لوكالة «فرانس برس» أنه سيتم تقييم هذا التعزيز لقوة «برخان» بـ600 جندي سترافقهم نحو مئة آلية من مدرعات ثقيلة وخفيفة ومعدات لوجستية، خلال ستة أشهر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كورونا: 304 وفيات.. وقيود مشددة على التنقلات في «ونتشو» الصينية
دولى
الرئاسة الجزائرية تتهم إردوغان بتحريف حديث «تبون»
دولى
ليبيون عالقون في «ووهان» الصينية يناشدون عبر «بوابة الوسط» المسؤولين الليبيين ...
ليبيا
مفاوضات سد النهضة في واشنطن تخرج بثلاثة قرارات بين مصر والسودان وإثيوبيا
عربى
كارتر: «خطة ترامب» تقوض فرص السلام وتنتهك القانون الدولي
دولى
هل تحول النفط إلى ورقة مساومة في ملف الأزمة الليبية؟
ليبيا
حراك دبلوماسي لمنع صدام إقليمي على الأرض الليبية
ليبيا
جريدة الوسط: «برلين» يتعثر في طريق العودة إلى العملية السياسية
ليبيا
نص إحاطة غسان سلامة إلى مجلس الأمن حول تطورات الوضع في ليبيا
ليبيا
دي مايو: لن نرسل «قط» جيشا لقتال أحد طرفي النزاع الليبي
ليبيا
أبرز ما جاء في إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
مندوبة أميركا: آن الأوان لكل من خرق حظر السلاح في ليبيا أن يواجه عواقب حقيقية
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء يكشفون علاقة التوتر بالشيب