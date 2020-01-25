مسؤولون بإدارة ترامب يقدمون «إحاطة سرية» لمجلس الشيوخ بشأن إيران الثلاثاء المقبل

عراقي يسير فوق صورة للرئيس الأميركي خلال تكريم قوات الحشد الشعبي للجنرال قاسم سليماني 6 يناير 2020. (فرانس برس)

قالت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، إن مسؤولين كبارًا بوزارة الخارجية سيقدمون لأعضاء اللجنة «إحاطة سرية» حول السياسة المتعلقة بإيران الأسبوع المقبل، وسط مساع لإصدار تشريع يحد من قدرة الرئيس دونالد ترامب على شن حرب على طهران.

وسيكون المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، برايان هوك، في صدارة من يقدمون الإحاطة يوم الثلاثاء، فيما لن يشارك وزير الخارجية مايك بومبيو، الذي يغادر البلاد الأربعاء المقبل في رحلة خارجية تشمل أوكرانيا ودولًا أخرى، حسب وكالة «رويترز»

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وكان زعماء مجلس الشيوخ قالوا إنهم يتوقعون التصويت هذا الأسبوع على مشروع قانون «صلاحيات حرب إيران»، لكن لم ترد أي معلومات عن توقيت إجرائه.

وصوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون في وقت سابق من هذا الشهر لصالح منع ترامب من القيام بمزيد من الأعمال العسكرية ضد طهران بعد أن قاد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في هجوم أميركي إلى تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، حيث ردت إيران بضربات صاروخية على قواعد عراقية يوجد بها جنود أميركيون.

وفي انتظار مشروع القرار معركة شاقة بمجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، والذي يجري مساءلة لترامب هذا الأسبوع. وفشل مسؤولو إدارة ترامب، بمن فيهم بومبيو، في إحاطة في وقت سابق هذا الشهر في إقناع أعضاء الكونجرس الديمقراطيين وبعض الجمهوريين، بأن تهديدًا وشيكًا كان مبررًا لقتل سليماني.

وقال السناتور الجمهوري مايك لي، عقب الإحاطة السرية، إنها كانت أسوأ إحاطة سمعها منذ تسع سنوات في مجلس الشيوخ، على الأقل بشأن قضية عسكرية، وإنه سيدعم قرار صلاحيات الحرب.