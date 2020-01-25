«كورونا» يصل إلى أوروبا وأستراليا والرئيس الصيني يحذر من «وضع خطر»

نقل أحد المصابين بعرض فيروس كورونا إلى المستشفى في الصين. (الإنترنت)

حذر الرئيس الصيني، شي جينبينغ، من أن الصين تواجه «وضعًا خطرًا»، عازيًا ذلك إلى «تسارع» انتشار وباء الالتهاب الرئوي الفيروسي الذي أودى بـ 41 شخصًا رغم تعزيز الإجراءات المتخذة في سبيل كبحه.

وبدءًا من الإثنين، لن تتمكن وكالات السفر الصينية من بيع حجوزات فنادق أو تنظيم رحلات جماعية، وفق ما أعلن التلفزيون الصيني. تزامنًا مع ذلك، أرسل الجيش الصيني إلى ووهان أطباء عسكريين وعاملين آخرين في المجال الطبي، إضافة إلى الشروع ببناء مستشفى ثانٍ، وفق «فرانس برس».

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وكثفت الصين مبادراتها عبر منع حركة السير في مركز الوباء وإعلان حالة إنذار قصوى في هونغ كونغ، واتخاذ إجراءات منهجية في وسائل النقل في شمال وجنوب البلاد، في محاولة لمنع تفشي الفيروس الذي وصل حاليًا إلى أربع قارات.

وأكد شي جيبينغ خلال اجتماع للجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي (تتألف من سبعة أعضاء وتدير البلاد) أن الصين يمكنها «الانتصار في المعركة» ضد فيروس «كورونا» المستجد، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية.

وأضاف: «من الضروري إزاء وضع خطر لوباء يتسارع (انتشاره) تعزيز القيادة المركزية»، مؤكدًا أن بوسع الصين أن «تربح المعركة». وينتشر الوباء بسرعة في الصين، مع تسجيل 1300 إصابة بينها 41 حالة قاتلة حتى السبت، مقابل 830 إصابة بينها 26 قاتلة في اليوم السابق.

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وأعلنت فرنسا، مساء الجمعة، ثلاث إصابات مؤكدة لديها قُدمت على أنها الأولى في أوروبا. من جهتها، أبلغت أستراليا السبت عن أربع إصابات على أراضيها، لدى أشخاص عادوا أخيرًا من الصين.

وسجلت إصابات في ست دول آسيوية وتم تأكيد وجود إصابة ثانية في الولايات المتحدة. غير أن فحص الحالات الأولى تشير إلى أن نسبة الوفيات بهذا الفيروس الذي أُطلق عليه 2019-«إن كو في» من فصيلة كورونا، ضعيفة.

وقال الخبير لدى منظمة الصحة العالمية، الفرنسي يزدين يندانباناه وهو من تكفل الحالات المسجلة في فرنسا، إن نسبة الوفيات «هي حتى الآن دون 5%». وأضاف: «بشكل عام المرضى (المصابون بهذا الفيروس) هم بوضع أقل خطورة من مصابي سارس» الذي كان خلف 774 وفاة في العالم في 2002-2003 مع نسبة وفيات بلغت 9.5%.

شوارع مقفرة

ودخلت الصين في السنة القمرية الجديدة، وهو عام الجرذ، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد الذي بدأ في ديسمبر من مدينة ووهان التي وُضعت تحت الحجر الصحي.

وفي يوم رأس السنة، لا ألعاب نارية ولا رقصات تنين، إنما بدت شوارع المدينة الواقعة في وسط الصين مقفرة. وكان نادرًا عبور بعض المارة الذين ارتدوا أقنعة واقية للاحتماء وهو أمر بات إلزاميًّا في هذه المدينة، وفق ما أفاد فريق وكالة «فرانس برس» في المكان.

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وعند حدود منطقة الحجر الصحي، على بعد عشرين كيلومترًا نحو شرق وسط المدينة، أُرغمت سيارات كانت تحاول عبور مركز دفع رسوم الطرق السريعة، على أن تستدير وتعود أدراجها. ومُنعت القطارات والطائرات بشكل مبدئي من مغادرة المدينة منذ الخميس.

وبالإضافة إلى ووهان، صارت عمليًّا كل مقاطعة خوبي مقطوعة عن العالم، ما يرفع عدد السكان المعزولين إلى أكثر من 56 مليون نسمة، ما يوازي نحو سكان دولة جنوب أفريقيا. وفي صيدلية في وسط المدينة، استقبل الزبائن موظفين يرتدون بزات واقية للجسم وقفازات. وفي أحد المتاجر القليلة التي لا تزال مفتوحة، كان موظفون يملؤون الرفوف بعلب الأقنعة الواقية والمطهرات.

وقال زبون: «الناس يحاولون الاحتماء». وأعرب عن اطمئنانه لمواجهة الوباء، وقال: «الحكومة تمسك بزمام الأمور. ليس هناك مشكلة».

مستشفيات مكتظة

وأرسل الجيش الصيني إلى المنطقة المحظورة ثلاث طائرات أنزلت مساء الجمعة 450 طبيبًا عسكريًّا وعاملين آخرين في المجال الطبي لدى بعضهم خبرة في مكافحة وباء سارس، المماثل لفيروس كورونا المستجد. وكان أودى بـ 650 شخصًا في الصين القارية وهونغ كونغ بين العامين 2002 و2003.

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ومع اكتظاظ المستشفيات، بوشر في ووهان ببناء مستشفى ثانٍ يُتوقع أن تنتهي أعمال بنائه في غضون 15 يومًا، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية. وسُجلت جميع حالات الوفاة جراء المرض باستثناء اثنتين، في ووهان أو في مقاطعة خوبي الكبيرة التي تضمها وتُماثل مساحتها مساحة سورية. خارج هوبي، أعلنت السلطات فرض إجراءات للكشف عن الإصابات في جميع أنحاء البلاد.

وأفادت لجنة الصحة الوطنية بأنه سيتم وضع محطات لكشف الإصابات وسيُنقل الركاب الذين لديهم أعراض التهاب رئوي «فورًا» إلى مركز صحي.