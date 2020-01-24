فيديو: الصين تسابق الزمن لبناء مستشفى في 6 أيام لعلاج مرضى فيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 يناير 2020, 06:11 مساء
سياح يرتدون أقنعة في ماكاو الصينية. (فرانس برس)

دخلت الصين سباقًا مع الزمن لبناء مستشفى مخصص لعلاج المرضى المصابين بفيروس «كورونا» الجديد، في غضون ستة أيام فحسب.

وبدأت أعمال البناء في المشروع ليلة الخميس، وقال المسؤولون إن المستشفى مصمم على مساحة 20 ألف متر مربع بسعة سريرية تصل إلى ألف سرير ويدخل الخدمة بحلول 3 فبراير المقبل.

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ويجري بناء المستشفى الخاص في منطقة قديان في الضاحية الغربية للمدينة، ووفقًا للمسؤولين فإن تصميم المستشفى يتبع نموذج بناء مستشفى «شياو تانغشان»، الذي بنته بكين في سبعة أيام لمواجهة انتشار مرض الالتهاب الرئوي الحاد (السارس) العام 2003.

وأغلقت السلطات الصينية، الجمعة، أكثر من عشر مدن واقعة في محيط مركز فيروس «كورونا» الجديد ارتفعت حصيلته وفياته 26 شخصًا من أصل 830 إصابة، بعد أن ظهر هذا المرض الغامض في ديسمبر الماضي في سوق لبيع ثمار البحر بالجملة في مدينة ووهان في وسط الصين.

ولليوم الثاني على التوالي، كانت شوارع ووهان مقفرة والمحال التجارية مُغلقة وحركة السير تقتصر على الحدّ الأدنى.، فيما كان ارتداء الأقنعة الواقية إلزاميّا تحت طائلة تحرير محضر ضبط بحق الشخص المخالف.

وعلى بعد مئة كيلومتر نحو الشرق، أعلنت مدينة هوانغشي التي يوجد فيها مليونا نسمة، تعليق حركة النقل العام وإغلاق الجسر فوق نهر يانغتسي.

ومنعت مدينة جينغتجو التي تعدّ أكثر من ستة ملايين نسمة، المغادرة عبر القطارات والسفن والحافلات. وتمّ عزل 13 مدينة في وسط الصين عن العالم الخارجي. وفي المجمل، تطال هذه الإجراءات أكثر من 40 مليون شخص في مقاطعة هوباي التي تضمّ قرابة 60 مليون نسمة.

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فيديو: الصين تسابق الزمن لبناء مستشفى في 6 أيام لعلاج مرضى فيروس «كورونا»