نجل شاه إيران يتوقع انهيار النظام في طهران خلال شهور

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 يناير 2020, 08:55 صباحا
نجل شاه إيران رضا بهلوي في واشنطن، 15 يناير 2020، (ا ف ب)

توقّع ولي عهد الأسرة البهلوية التي حكمت إيران حتى إطاحتها العام 1979 رضا بهلوي انهيار النظام الحاكم في طهران خلال شهور، وحضّ القوى الغربية على عدم التفاوض معه.

وقال بهلوي إنّ التظاهرات التي اندلعت في نوفمبر الماضي، وتجدّدت الشهر الجاري بعد إسقاط القوات المسلحة الإيرانية طائرة ركاب أوكرانية عن طريق الخطأ، ذكّرته بالانتفاضة التي أطاحت بوالده العام 1979، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف ولي العهد السابق خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، حيث يعيش في منفاه بالقرب من العاصمة الأميركية «إنها فقط مسألة وقت حتى تصل إلى ذروتها الأخيرة. أعتقد أنّنا في هذه الوضعية»، متابعا: «إنّها مسألة أسابيع أو أشهر تسبق الانهيار النهائي، ولا تختلف عن الأشهر الثلاثة الأخيرة العام 1978 قبل الثورة».

ووريث العائلة الملكية الإيرانية المخلوعة البالغ 59 عاما، الذي خرج من إيران منذ كان مراهقا ولم يعد إليها أبدا، استند إلى ما اعتبره انحسار الخوف بين المحتجّين، ونأي الإصلاحيين المتزايد بأنفسهم عن النظام الإسلامي كدليل على توقعاته.

اقرأ أيضا: روحاني يدعو إلى «الوحدة الوطنية» بعد كارثة الطائرة الأوكرانية

وفي كلمة له أمام معهد هادسون أيّد بهلوي بشكل كبير حملة «الضغوط القصوى» التي يقوم بها الرئيس دونالد ترامب ضد إيران، والتي تسعى لعزل النظام من خلال فرض عقوبات قاسية عليه، مشيرا إلى أن المفاوضات السابقة فشلت.

ولفت إلى أنّ الإيرانيين «يتوقّعون من العالم أن يظهر أكثر من مجرد دعم معنوي، ويتوقعون أيضا أن لا تتم خيانتهم باسم الدبلوماسية والتفاوض».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ضبط عدد قياسي من الأسلحة في مطارات أميركية خلال 2019
دولى
بعد إقصائها من مؤتمر برلين.. تونس متفاجئة ومستغربة وتنتظر توضيحات من ألمانيا
ليبيا
الهوني يقود الترجي للفوز على النجم الساحلي في «الكلاسيكو التونسي»
رياضة محلية
«نيويورك تايمز» تجاوزت عتبة الخمسة ملايين مشترك
منوعات
«نيويورك تايمز»: إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية بصاروخين
دولى
البعثة الأممية تدعو 40 شخصية للمشاركة في المسار السياسي للحوار الليبي
ليبيا
تقرير مناخ الاستثمار: ليبيا التاسعة عربيا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
ليبيا
كونتي يحدد شرطين لمشاركة إيطاليا بمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
مدفوعات النقد الأجنبي: 7.6 مليار دولار لأرباب الأسر و 2.19 مليار حوالات دراسة ...
ليبيا
إنفاق 24.51 مليار دينار على المرتبات خلال 2019
ليبيا
الملكة إليزابيث تمنح الأمير هاري «مرحلة انتقالية»
منوعات
رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق: لا توجد دولة أوروبية لديها القوة للتدخل في ليبيا
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الاستحمام ليلا أو نهارا.. أيهما أكثر فائدة؟