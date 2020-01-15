روحاني يدعو إلى «الوحدة الوطنية» بعد كارثة الطائرة الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يناير 2020, 02:25 مساء
الرئيس حسن روحاني مترئسا اجتماع الحكومة في طهران. 15 يناير 2020.(فرانس برس)

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، إلى «الوحدة الوطنية» بعد كارثة إسقاط الطائرة الأوكرانية الأسبوع الماضي، مشيرا إلى ضرورة طمأنة الشعب بأن هذا الخطأ لن يتكرر، وقال روحاني أمام الحكومة «الشعب يريد التأكد أن السلطات تتعامل معه بصدق ونزاهة وثقة»، وتفسير ما حصل في قضية الطائرة.

أسقطت الطائرة الأوكرانية بصاروخ بُعيد إقلاعها الأربعاء مما أدى إلى مقتل 176 شخصا كانوا على متنها. وبعدما نفت طهران لأيام ما أعلنته دول غربية حول إسقاط الطائرة، وهي من طراز بوينغ 737 بصاروخ، عادت القوات المسلحة الإيرانية واعترفت صباح السبت بمسؤوليتها عن المأساة، متحدثة عن «خطأ بشري».

وأضاف روحاني أن «قواتنا المسلحة درست الموضوع وأعلنت النتائج، على قواتنا المسلحة ان تعمل وتؤكد لأبناء الشعب بأن مثل هذا الخطأ لن يحصل بعد اليوم، نعتذر عن التأخير في الإعلان عن الخطأ الذي حصل في إسقاط الطائرة الأوكرانية»، كما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا».

وأكد أنه يجب أن «يطمئن شعبنا والعالم بأن الحادثة لن تتكرر»، قائلا إن «القوات المسلحة اتخذت الخطوة الأولى بصورة جيدة وعلينا اتخاذ الخطوات اللاحقة أيضا، وأن تؤدي للمزيد من المراقبة والتنسيق».

وأشار روحاني إلى سلسلة أحداث «مأساوية» وقعت منذ مطلع يناير من اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني بضربة أميركية في العراق وصولا إلى كارثة الطائرة الأوكرانية.

وقال إن هذه الأمور يجب أن تؤدي إلى «قرار كبير» ضمن النظام السياسي الإيراني، وهذا «القرار هو الوحدة والتلاحم»، مضيفا: أن «الانتخابات التشريعية المرتقبة في 21 فبراير يجب أن تكون الخطوة الأولى في ذلك»، مشيراً إلى أن «الشعب يريد التنوع» داعيا السلطات الانتخابية إلى الامتناع عن رفض طلبات مرشحين محتملين.

وأكد الرئيس روحاني «ضرورة الوحدة والتلاحم بين جميع الفئات والأطياف والتوجهات في البلاد من أجل التصدي للمؤامرات الخارجية»، خاتما حديثه بالقول: «الشعب سيدنا ونحن في خدمته».

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