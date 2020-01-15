خمسة قتلى خلال «تمرد» نفذه عناصر من جهاز المخابرات العامة بالسودان

عناصر من جهاز المخابرات العامة السوداني يطلقون النار في الهواء أمام مقر جهاز الأمن والمخابرات في الخرطوم، 14 يناير 2020. (أ ف ب)

قتل خمسة أشخاص بينهم جنديان خلال تصدي الجيش السوداني لحركة «تمرد» نفذها عناصر من جهاز المخابرات العامة، ضد خطة لإعادة هيكلة الجهاز، وفق ما أعلن مسؤولون ومصادر طبية، الأربعاء.

والثلاثاء اندلع إطلاق نار كثيف في قاعدتين في الخرطوم تابعتين لجهاز المخابرات العامة الذي كان يعرف سابقا بجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، بعد أن رفض عناصر من الجهاز خطة تتعلق بالتقاعد اقترحتها السلطات الجديدة، وفق «فرانس برس».

ولعب جهاز الأمن والمخابرات الوطني دورا أساسيا في قمع التظاهرات التي انطلقت في ديسمبر 2018، وأدت إلى إطاحة الجيش عمر البشير، تحت ضغط الشارع في أبريل بعد 30 عاما من الحكم. وفي ساعة متأخرة الثلاثاء، اقتحم عناصر من الجيش النظامي ومن قوات الدعم السريع القاعدتين وسط نيران كثيفة.

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وقال الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، للصحفيين فجر الأربعاء: «قدرت القيادة اقتحام المواقع بأقل قوة لإزالة هذا التمرد... الأمور عادت إلى نصابها وجميع المقرات تحت سيطرة القوات المسلحة... احتسبنا شهيدين وأربعة جرحى بينهم ضابطان».

وذكر أطباء قريبون من الحركة الاحتجاجية التي أدت لإطاحة البشير إن ثلاثة مدنيين، جميعهم من عائلة واحدة، قتلوا بالرصاص قرب قاعدة لجهاز المخابرات في جنوب الخرطوم، كما أصيب شاب بجروح.

وأعيد فتح مطار الخرطوم، الأربعاء، بعد أن أغلقته السلطات عند اندلاع إطلاق النار، وتقع إحدى القاعدتين على مقربة من المطار. واستؤنف الإنتاج أيضا في حقلي نفط في غرب دارفور الذي يشهد اضطرابات بعد أن استعادت القوات الحكومية السيطرة عليهما، حسب ما أعلن وزير النفط عادل إبراهيم للتلفزيون الحكومي.

إطلاق نار كثيف في قاعدتين لقوات الأمن بالخرطوم

وقال إن عددا من «العناصر المتمردين» من جهاز الأمن والمخابرات كانوا قد سيطروا على حقلي سفيان وحديد في ولاية شرق درافور، لكنهم استسلموا الآن للقوات الحكومية. وصرح فيصل محمد صالح، المتحدث باسم الحكومة، الثلاثاء، بأن «بعض الوحدات رفضت المقابل المادي الذي قررته الجهات الرسمية مقابل التسريح، واعتبرته أقل مما يجب أن يتلقوه».

وقال البرهان: «لن نسمح بأن يحدث انقلاب على ثورة الشعب السوداني». وأضاف: «وعدنا أن نحمي هذه الفترة الانتقالية ونردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المواطنين». ومنذ أن توصل العسكريون وقادة الاحتجاجات في السودان إلى اتفاق في أغسطس، تحولت السلطة في البلاد إلى حكومة انتقالية. وتعهدت السلطات الجديدة بإصلاح أجهزة الأمن.

واتّهم الفريق أول محمد حمدان دقلو ولقبه «حميدتي»، ويرأس قوات الدعم السريع، الرئيس السابق لجهاز المخابرات العامة، صلاح قوش، بالوقوف وراء «التمرد». وقال للصحفيين إن ما حدث اليوم هو خطة وضعها صلاح قوش وعدد من الضباط. وتنحّى قوش، الشخصية البارزة في النظام السابق، من منصبه بعد أيام من إطاحة البشير، ولا يعلم مكان وجوده.