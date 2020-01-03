الولايات المتحدة تمنع وزير الدفاع الكوبي من دخول أراضيها

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في واشنطن، 11 ديسمبر 2019. (فرانس برس)

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، منع دخول وزير الدفاع الكوبي الجنرال ليبولدو سينتراس فرياس، إلى الولايات المتحدة؛ لـ«ارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان» بدعمه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إنه إلى جانب عناصر الجيش والاستخبارات التابعين لمادورو، انخرطت وزارة «القوات المسلحة الثورية الكوبية في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في فنزويلا، تشمل التعذيب والمعاملات والعقوبات الوحشية»، حسب وكالة «فرانس برس».

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ويشمل المنع من الدخول إلى الولايات المتحدة الوزير الكوبي وولديه، ديبورا سينترا غونسالس وليوبولدو سينتر غونسالس.

وتعتبر واشنطن أن الجنرال فرياس «يتحمل مسؤولية أفعال كوبا لمساندة» نظام الرئيس الفنزويلي الذي ترغب الولايات برحيله عن السلطة. وتعد الولايات المتحدة واحدة من بين 50 دولة تعترف بالمعارض خوان غوايدو رئيسا شرعيا لفنزويلا، غير أن كوبا ودولا مثل روسيا والصين لا تزال تدعم نيكولاس مادورو.