الصين تعفي لحوم الخنزير والصويا الأميركية من الرسوم الجمركية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 ديسمبر 2019, 12:55 مساء
الرئيسان الصيني والأميركي خلال لقائهما الثنائي على هامش قمة مجموعة العشرين، يوليو 2019. (ا ف ب)

أعلنت الصين، اليوم الجمعة، إعفاء بعض المنتجات الأميركية المستوردة مثل الصويا، ولحوم الخنزير، من الرسوم الجمركية، في مؤشر إلى تهدئة التوترات التجارية بين بكين وواشنطن.

وقالت وزارة المالية في بيان، إن الإدارة الصينية ومن دون انتظار اتفاق من هذا النوع، «تُقدم على إعفاء بعض واردات الصويا، ولحوم الخنزير، والمنتجات الأساسية بناء على طلب الشركات»، مشيرة إلى أن شركات صينية سبق أن «استوردت بشكل مستقل بعض هذه المنتجات من الولايات المتحدة»، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل، حسب وكالة «فرانس برس».

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ويحاول البلدان العملاقان التوصل إلى اتفاق تجاري أولي ستزيد الصين بموجبه مشترياتها من المنتجات الزراعية الأميركية، وستتخلى واشنطن عن زيادة جديدة للرسوم على المنتجات الصينية كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 15ديسمبر المقبل.

حرب تجارية
ومنذ بدء المواجهة التجارية بين أول اقتصادين في العالم العام الماضي، زادت بكين ثلاث مرات الرسوم الجمركية على لحوم الخنزير الأميركي، لتنتقل من 12% إلى 72% في سبتمبر الماضي، كما رفعت الرسوم على الصويا من 3% إلى 33% خلال أكثر بقليل من عام واحد.

وحيوانات المزارع الصينية مصابة بحمى الخنازير الإفريقية التي أدت منذ عام إلى مضاعفة سعر لحوم الخنزير الأكثر استهلاكاً في الصين.

والصين هي أول مستهلك للصويا في العالم وتُستخدم فيها بشكل أساسي كعلف. ولجأت الصين في الأشهر الأخيرة إلى مزوّدين آخرين مثل البرازيل لتعويض وارداتها من الولايات المتحدة.

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