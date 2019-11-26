موسكو توقع عقدا مع تركيا بخصوص منظومة الأسلحة الروسية «إس 400» في 2020

جانب من منظومة الأسلحة الروسية «إس 400» (أرشيفية: الإنترنت).

تعتزم روسيا توقيع عقد جديد مع تركيا بخصوص منظومة «إس 400» الصاروخية، التي تسلمت أنقرة أجزاء منها منتصف العام الجاري.

ونقلت وكالة «رويترز»، اليوم الثلاثاء، عن رئيس شركة «روسوبورون إكسبورت» لتصدير الأسلحة ألكسندر ميخيف قوله إن روسيا تعتزم التوقيع على عقد جديد مع تركيا لتزويدها بمنظومة «إس-400» الصاروخية في النصف الأول من العام المقبل.

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وتسببت منظومة الصواريخ الروسية، التي تسلمت أنقرة أجزاء منها على دفعات، في غضب الولايات المتحدة التي تربطها علاقات عسكرية قوية بتركيا، إذ أن البلدين عضوان في حلف شمال الأطلسي، كما أن تركيا مشتركة في برنامج مقاتلات «إف 35» الأميركي، وقد هددت واشنطن بطرد تركيا نهائيًّا منه حال استمرارها في صفقة الأسلحة الروسية.