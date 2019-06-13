تركيا تتجاهل التهديدات الأميركية: اشترينا منظومة إس-400 الروسية

صواريخ إس- 400 الروسية، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، إن بلاده اشترت بالفعل منظومة إس-400 الدفاعية من روسيا، معربا عن أمله في تسلمها خلال شهر يوليو المقبل، وفق وكالة الأنباء رويترز.

يأتي هذا الإعلان، بعد فترة قصيرة من الخطاب الذي تلقته وزارة الدفاع التركية من نظيرتها الأميركية، تخبرها فيها بأن تنفيذ برنامج تسليم طائرات إف – 35، مرهون بتخلي أنقرة عن الأسلحة الروسية، وقبلها بأيام، أعلن مجلس النواب الأميركي دراسته إصدار قرار بفرض عقوبات على تركيا حال إتمام الصفقة الروسية، وردت خارجية الأخيرة بأن هذا القرار «غير مقبول على الإطلاق».

اقرأ أيضًا: تصعيد جديد في أزمة الأسلحة الروسية بين تركيا وأميركا

وخلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه، قال أردوغان «سنناقش في كل محفل استبعاد تركيا من برنامج إف-35 دون أساس منطقي أو شرعية»، مشيرًا إلى أن تركيا كانت ريكة مصنعة في البرنامج، واقترحت مرارا تشكيل لجنة عمل مشتركة لتقييم أثر منظومة إس-400، لكن واشنطن لم تقبل الاقتراح بعد.

وقال أردوغان أيضا إنه يريد مناقشة الأمر عبر الهاتف، قبل أن يلتقي بالرئيس دونالد ترامب في أوساكا باليابان في نهاية هذا الشهر.