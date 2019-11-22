الرئيس البرازيلي يؤسس حزبا شعاره «الله الوطن العائلة»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 نوفمبر 2019, 09:50 صباحا
الرئيس البرازيلي ونجله خلال حفل إطلاق الحزب في برازيليا، 21 نوفمبر 2019 (فرانس برس)

أسس الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، أمس الخميس، حزبا جديدا أطلق عليه «التحالف من أجل البرازيل» وشعاره «الله، العائلة، الوطن» الذي يؤمن به الإنجيليون، وذلك بعد خصومة مع الحزب الذي أوصله إلى رئاسة البلاد قبل عام.

وهذا تاسع تغيير لحزب في تاريخ بولسونارو البالغ 64 عامًا، والمنتمي لليمين المتطرف، في مسيرته السياسية طوال ثلاثين عاما، وقال في حفل إطلاق الحزب في فندق فخم في العاصمة برازيليا:« لو كنت فعلت هذا في وقت مبكر لكنا حصلنا على مئة نائب وسيناتور عن كل ولاية»، حسب «فرانس برس».

وكان الحزب الذي غادره الحزب الاجتماعي الليبرالي، الذي لم يكن له وزن قبل انضمام بولسونارو إليه في مارس 2018، استفاد من الموجه الشديدة المحافظة التي أوصلته للرئاسة وحصل على أكثر من خمسين نائبا في البرلمان واربعة أعضاء في مجلس الشيوخ في الانتخابات الاخيرة.

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وعلى حساب الحزب الجديد الرسمي على تويتر الذي يضم حتى الآن نحو 150 ألف مشترك، كثيرا ما ترفق عمليات اقتباس التغريدات بشعار «الله، العائلة، الوطن»، وتولى بولسونارو رئاسة الحزب ونجله البكر فلافيو وهو سيناتور، منصب نائب رئيس الحزب.

برنامج الحزب
وبحسب برنامجه يركز الحزب الجديد على « إجلال الله والدين، والدفاع عن الحياة وعن النفس وعن العائلة»، ويؤمن بأن «العلمانية لا تعني الإلحاد الإجباري»، ويناهض بحزم الإجهاض، ويدعو إلى الدفاع عن الحياة البشرية، وإلى لفظ الاشتراكية والشيوعية.

ولخص البرنامج تلك القناعات بقوله « إنه أكثر من حزب؛ أنه حلم وطموح أشخاص مخلصين للرئيس جايير بولسونارو في توحيد البلاد، حول حلفاء يتقاسمون القيم ذاتها والنوايا الوطنية، في وقت تتراجع فيه الحكومة في استطلاعات الرأي».

وبعد توتر داخلي استمر لعدة اسابيع، انفجر الحزب الاجتماعي الليبرالي؛ بسبب شبهات في ترشيحات وهمية اتاحت الاستيلاء على أموال عامة، ويأمل برولسونارو في انسحاب 30 نائبا للانضمام إلى حزبه الجديد.

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