ارتفاع قتلى الجيش المالي في هجوم إرهابي إلى 35 جندياً

أعلن الجيش المالي عن ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الإرهابي الذي تعرض له موقع عسكري في انديليمان بشمال البلاد، أمس الجمعة إلى 35 قتيلا بين صفوف جنوده.

وكتب الجيش على فيسبوك «ارتفعت الحصيلة الموقتة للقتلى الى 35 قتيلا»، وفق وكالة «فرانس برس».

مقتل 15 جندياً من الجيش المالي في «هجوم إرهابي»

وكان الجيش قال في وقت سابق عبر تويتر إن «هجوما إرهابيا» استهدف الجمعة موقعا عسكريا في انديليمان في منطقة ميناكا، وأسفر عن مقتل 15 جنديا بحسب «حصيلة غير نهائية».

يأتي ذلك بعد شهر من مقتل أربعين جنديا في هجومين جهاديين في 30 سبتمبر والأول من أكتوبر الماضيين، قرب بوركينا فاسو الواقعة جنوب مالي، بحسب مسؤول في وزارة الدفاع.

وأضاف الجيش أن هجوم الجمعة أسفر عن «جرحى وأضرار مادية»، لافتا إلى «إرسال تعزيزات» إلى المنطقة المستهدفة.

وقال مصدر عسكري لـ«فرانس برس» إن جنودا ماليين فقدوا الجمعة،

وحتى بعد الظهر، لم تتبن اي جهة الهجوم.

وسيطر جهاديون مرتبطون بتنظيم القاعدة على شمال مالي في ربيع 2012، لكن تدخلا عسكريا بادرت إليه فرنسا في يناير 2013، ولا يزال مستمرا أدى إلى طرد القسم الأكبر من الجهاديين.

غير أن الهجمات الجهادية تواصلت واتسع نطاقها من شمال مالي إلى وسطها ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.