مقتل 15 جندياً من الجيش المالي في «هجوم إرهابي»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 نوفمبر 2019, 10:41 مساء
مروحية فرنسية تحلق فوق قاعدة عسكرية فرنسية في مالي مارس 2019, (أ ف ب)

قتل خمسة عشر جنديا ماليا الجمعة في «هجوم إرهابي»، استهدف موقعا عسكريا في انديليمان بشمال البلاد، وفق ما أفاد الجيش المالي.

وقال الجيش عبر تويتر إن «هجوما إرهابيا» استهدف الجمعة موقعا عسكريا في أنديليمان في منطقة ميناكا، وأسفر عن مقتل 15 جنديا بحسب «حصيلة غير نهائية»، وفق وكالة «فرانس برس».

يأتي ذلك بعد شهر من مقتل أربعين جنديا في هجومين جهاديين في 30 سبتمبر والأول من أكتوبر الماضيين، قرب بوركينا فاسو الواقعة جنوب مالي، بحسب مسؤول في وزارة الدفاع.

وأضاف الجيش أن هجوم الجمعة أسفر عن «جرحى وأضرار مادية»، لافتا إلى «إرسال تعزيزات» إلى المنطقة المستهدفة.

وقال مصدر عسكري لـ«فرانس برس» إن جنودا ماليين فقدوا الجمعة،

 وحتى بعد الظهر، لم تتبن اي جهة الهجوم.

وسيطر جهاديون مرتبطون بتنظيم القاعدة على شمال مالي في ربيع 2012، لكن تدخلا عسكريا بادرت إليه فرنسا في يناير 2013، ولا يزال مستمرا أدى إلى طرد القسم الأكبر من الجهاديين.

غير أن الهجمات الجهادية تواصلت واتسع نطاقها من شمال مالي إلى وسطها ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

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