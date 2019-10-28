مقتل شخصين وإصابة 16 آخرين في إطلاق نار بحفل هالوين في ولاية تكساس الأميركية

فتح مسلح النار عشوائيا، في حفل هالوين، حضره مئات الطلاب الجامعيين في ولاية تكساس الأميركية.

وذكرت «بي بي سي» في نبأ عاجل عبر حسابها على «تويتر»، اليوم الإثنين، أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 16 آخرين، لافتة إلى أن المسلح «لاذ بالفرار من المكان وسط الفوضى».

وتوصل شرطة ولاية تكساس، عمليات البحث عن المسلح الذي تعتقد أنه رجلا، لافتة إلى أنه «ربما ذهب إلى مكان الحفل الذي أقيم خارج الحرم الجامعي مستهدفا شخصا بعينه ثم أطلق النار على الحشد بعد ذلك»، وفق «رويترز».

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وقال راندي ميكس قائد شرطة مقاطعة هانت في مؤتمر صحفي: «نعتقد أن هذا حادثا فرديا.. ربما كان المستهدف شخصا ما هناك»، موضحا أن «16 شخصا إجمالا بينهم خمسة طلاب عولجوا من جروح، وإن 12 منهم أصيبوا بالرصاص».