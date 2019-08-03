الشرطة الأميركية: «أكثر من مسلح يطلقون النار» في مركز تجاري بتكساس

أعلنت شرطة مدينة إل باسو السبت أن هناك «تقارير عديدة» تفيد بوجود «أكثر من مسلح يطلقون النار» في مركز تجاري في المدينة الواقعة في ولاية تكساس في جنوب الولايات المتحدة.

وقالت الشرطة في تغريدة بعيد الساعة 12 ظهرًا (الساعة 17.00 ت غ) «انتباه: إطلاق نار، ابقوا بعيدين عن مركز سييلو فيستا التجاري. الوضع ما زال يتطور»، مضيفة: «تلقينا تقارير عديدة عن وجود أكثر من مسلح يطلقون النار»، بحسب «فرانس برس».

من جهتها أعلنت وسائل إعلام محلية أن ما جرى هو تبادل لإطلاق النار في أحد متاجر وولمارت في المدينة. ولم يتسنَ الحصول على تفاصيل إضافية في الحال. وكان شخصان قُـتلا وأُصيب شرطي بجروح في أحد متاجر وولمارت في ولاية ميسيسيبي الثلاثاء. وغالبًا ما تشهد الولايات المتحدة عمليات إطلاق نار دامية.

والأحد قُـتل ثلاثة أشخاص، أحدهم صبي عمره ستة أعوام، برصاص شاب يبلغ من العمر 19 عامًا أطلق النار في مهرجان للطعام في غيلروي بولاية كاليفورنيا.