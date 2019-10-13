السيسي يعلن عن اجتماع مع أبيي أحمد للتشاور حول السد الأثيوبي في موسكو

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد أنه اتفق مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد على الاجتماع في روسيا للتباحث حول سد النهضة الذي تبنيه اديس ابابا على نهر النيل، وكيفية إنهاء نقاط الخلاف بما يضمن مصالح كل الأطراف.

وقال السيسي خلال ندوة تثقيفية نظمّها الجيش المصري وبثّها التلفزيون الرسمي «اتفقت مع رئيس وزراء إثيوبيا أن نلتقي في موسكو حتى نتحدث في الموضوع (أزمة السد) ونتحرك للأمام حتى نحل هذه المسألة بشكل أو بأخر»، وفق «فرانس برس».

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ومن المتوقع حضور العديد من قادة الدول الأفريقية للقمة الروسية - الأفريقية والمقرر انعقادها في مدينة سوتشي يومي 23 و24 أكتوبر. ووقع قادة مصر والسودان واثيوبيا في مارس 2015 اتفاق مبادئ يلزمهم التوصل الى توافق من خلال التعاون فيما يتعلق بالسد.

وأعلنت وزارة الري المصرية ،الاسبوع الماضي، عن الوصول لـ«طريق مسدود» إثر فشل اخر جولات المفاوضات بين الدول الثلاث في الخرطوم وقالت الوزارة في بيان حينها إنذ المفاوضات «وصلت إلى طريق مسدود لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة الاطروحات اللاتي تراعى مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم» لها.

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واقترحت مصر نتيجة لتعثر المفاوضات أن يتوافق الدول الثلاثة على مشاركة طرف دولي يتوسط الاتفاق ويقرّب وجهات النظر. وهو ما ترفضه اثيوبيا راهنا.

وقال الرئيس المصري في ندوة الأحد إنّ «حجم المياه المتاح لنا بالكامل حاليا لم يعد كافيا»، خصوصا مع الزيادة السكانية في البلد العربي الذي يبلغ عدد سكانه نحو 100 مليون نسمة. وأضاف «بالمعايير الدولية وطبقا للأمم المتحدة، دخلنا مستوى الفقر المائي»، أي ما يعادل 500 متر مكعب للشخص في العام.