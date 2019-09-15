تركيا تتسلم البطارية الثانية من منظومة «إس-400» الروسية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 سبتمبر 2019, 03:58 مساء

قالت وزارة الدفاع التركية إن تسليم البطارية الثانية من أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية «إس-400» اكتمل، اليوم الأحد،‭‭ ‬‬وسيبدأ تشغيل الأنظمة في أبريل 2020.

وجرى تسليم الأجزاء الأولى من المنظومة لأنقرة في يوليو رغم تحذيرات من عقوبات أميركية محتملة، وكانت تركيا مضت قدمًا في شراء المنظومة الروسية رغم اعتراضات قوية من قبل الولايات المتحدة، حليفتها في حلف الناتو، بحسب «رويترز».

تركيا تتسلم بطارية ثانية من منظومة «إس-400 » الروسية غدًا الثلاثاء

وتقول واشنطن إن الصواريخ تتعارض مع منظومة الناتو وتشكل تهديدًا لبرنامج طائرة «إف-35» الشبحية الذي تقوده الولايات المتحدة. وعلقت واشنطن مشاركة تركيا في برنامج الطائرة «إف-35»، وهددت بفرض عقوبات على أنقرة.

يذكر أن روسيا سلمت بطارية «إس-400» الأولى إلى قاعدة «مورتيد» الجوية في أنقرة في يوليو، واُستؤنفت الشحنات في أواخر أغسطس. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في مقابلة مع «سي إن إن ترك»، السبت، إن تشغيل المنظومة سيتم رغم التحذيرات الأميركية المتكررة.

رغم تحذيرات واشنطن.. استمرار نقل منظومة «إس-400» الروسية إلى تركيا

وأضاف: «قالوا لنا (المسؤولون الأميركيون) لا تشغلوها ويمكننا أن نسوي ذلك، لكننا قلنا لهم إننا لم نشترِ تلك الأنظمة لتكون كماليات»، مشيرًا إلى أن تركيا ستكون منفتحة على شراء أنظمة باتريوت التي تصنعها «رايثيون» الأميركية أيضًا.

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