رغم تحذيرات واشنطن.. استمرار نقل منظومة «إس-400» الروسية إلى تركيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 يوليو 2019, 12:30 مساء
منظومة «إس-400» الروسية المضادة للطائرات في حديقة كوبينكا الوطنية قرب موسكو في 22 أغسطس 2017. (فرانس برس)

استمرت في أنقرة، اليوم السبت، عملية تسلّم منظومة الصواريخ الروسية «إس-400» التي بدأت أمس الجمعة، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع التركية.

ويأتي هذا رغم تحذيرات واشنطن بشأن إتمام الصفقة العسكرية بين موسكو وأنقرة، حيث يدعو عدد من أعضاء الكونغرس إلى فرض عقوبات على تركيا.

وبحسب وكالة «فرانس برس» كتبت وزارة الدفاع التركية صباح السبت في تغريدة «استؤنف اليوم تسلّم أنظمة الدفاع الجوية والمضادة للصواريخ الطويلة المدى إس-400».

وأضافت «هبطت الطائرة الروسية الرابعة التي تحمل أجزاءً من منظومة إس-400 في قاعدة مرتد الجوية قرب أنقرة».

وتتخوف واشنطن من أن يتمكن العسكريون الروس الذين سيدربون الأتراك على منظومة إس-400 من كشف الأسرار التكنولوجية للمقاتلة الأميركية الجديدة «إف-35»، التي تريد أنقرة شراءها أيضاً.

كما تعتبر الولايات المتحدة أن صواريخ «إس-400» تتعارض مع أنظمة حلف شمال الأطلسي الذي يضمّ تركيا. وأكّد مسؤول كبير في الحلف طالبا عدم كشف اسمه الجمعة أن الحلف يشعر بـ«القلق» لبدء تسلم تركيا الصواريخ الروسية.

ودعا عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي إلى إلغاء عملية تسليم طائرات «إف-35» إلى أنقرة وطالبوا بفرض عقوبات على المسؤولين الأتراك المنخرطين في الصفقة مع روسيا.

وقال إليوت إنجل ومايكل مكفول، العضوان الرئيسيان الديموقراطي والجمهوري في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، في بيان مشترك «لقد منحنا الرئيس (التركي رجب طيب) إردوغان الخيار، ولقد اتخذ بشكل واضح الخيار الخطأ». لكن حتى الآن، رفضت أنقرة كل التحذيرات الأميركية داعية الأربعاء واشنطن إلى عدم اتخاذ تدابير من شأنها «الإضرار بالعلاقات» الثنائية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حدث في مثل هذا اليوم: رحيل فتحي سليمان الخوجة
ثقافة وفن
أنياب الأزمة والحرب تطحن الليبيين: فقراء بـ«أرصدة مليونية» و«سيارات فارهة»
ليبيا
باريس: صواريخ الجيش الفرنسي في غريان «غير صالحة ولم تكن بين أيادٍ ليبية»
ليبيا
الحرائق «الغامضة» تفاقم معاناة الليبيين من نيران الحرب
ليبيا
أطنان الحديد الليبي تتجاوز الحرب بصادرات إلى الجزائر
ليبيا
جريدة «الوسط»: «جافلين» تفتح ملف التدخل العسكري في ليبيا
ليبيا
المجلس الرئاسي يدين تفجير «مقبرة الهواري»
ليبيا
دعوات لاستقالة وزير فرنسي وجّهت إليه بسبب مآدب عشاء باذخة
دولى
في العدد190: «جافلين» تفتح ملف التدخل الخارجي والبحث عن بديل النهر الصناعي
ليبيا
بالفيديو: اللحظات الأولى لتفجير مقبرة الهواري في بنغازي
ليبيا
تعرف على النظام الجديد للتأهل إلى مونديال 2022 الذي اعتمده «الكاف»
رياضة عالمية
آخر سيارة «بيتل» تخرج من مصنعها المكسيكي
سيارات
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي الخطوات البسيطة للاحتماء من آشعة الشمس؟