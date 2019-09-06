وزير برازيلي يعتذر عن وصف زوجة الرئيس الفرنسي بـ«القبيحة»

الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو (يسار)، ووزير الاقتصاد، باولو غيديس، 16 يوليو 2019، (ا ف ب)

وصف وزير الاقتصاد البرازيلي، باولو غيديس، زوجة الرئيس الفرنسي، بريجيت ماكرون بـ«القبيحة»، قبل أن يقدم اعتذاره، وذلك بعد أن كان الرئيس جاير بولسونارو هاجم مظهر زوجة الرئيس الفرنسي قبل فترة، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال غيديس: «الرئيس قال ذلك وهذه هي الحقيقة، هذه المرأة قبيحة فعلا»، وبعدها تقدم باعتذار، وعقب: «ليست هناك امرأة قبيحة، بل امرأة ينظر إليها من الزاوية الخطأ».

بعيد ذلك، نشر المكتب الصحفي لغيديس بيانا قدم فيه وزير الاقتصاد «اعتذاراته على مزحة اليوم (الخميس) في تجمع عام في فورتاليزا عندما تحدث عن السيدة الأولى الفرنسية».

وذكر البيان أن «هدف الوزير كان أن يظهر أن القضايا الضرورية والملحة للبلاد لا تحتل المكانة اللازمة لها في النقاشات العامة»، مضيفا: «ليست لديه أي نية لشن هجمات شخصية».

جذور الأزمة

الأزمة بدأت بين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ونظيره البرازيلي، جاير بولسونارو، بعد دعوة الأول إلى عمل دولي من أجل إخماد الحرائق في غابات الأمازون، ليرد بولسونارو واصفا تصريحات ماكرون بـ«الاستعمارية».

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وشارك بولسونارو، تعليقا اعتبر مسيئا لزوجة ماكرون، قال صاحبه فيه إن ماكرون يغار من بولسونارو لأن «زوجته أجمل»، ورد ماكرون بالتقليل من حديث بولسونارو، ووصفه بـ«غير اللائق».