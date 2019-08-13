العثور على جثة قرب موقع الاعتداء بسكين في سيدني

أعلنت الشرطة الأسترالية أنها عثرت على جثة قرب موقع الاعتداء الذي وقع في وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء، في وسط سيدني، لكنّها لم تؤكد وجود رابط بين الواقعتين.

وقال متحدّثة باسم الشرطة لوكالة الأنباء الفرنسية، إن الجثة قد عثر عليها في حي الأعمال وسط سيدني، حيث طعن رجل امرأة قبل ان يتم توقيفه، لكن الشرطة لا تزال «تجري تحقيقاتها» لكشف ملابسات ما حصل.

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ويذكر أن رجل هاجم المارة في وسط العاصمة الأسترالية، مرددا «الله أكبر» و«اقتلوني»، قبل أن يتمكن عدد من المواطنين من الإمساك به والسيطرة عليه، قبل أن تأتي الشرطة وتلقي القبض عليه.