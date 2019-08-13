طعن امرأة في هجوم بوسط سيدني

انتشار الشرطة الأسترالية في موقع اعتداء بسكين في سيدني، 13 أغسطس 2019، (ا ف ب)

اعتقلت الشرطة الأسترالية رجلا طعن امرأة وطارد العديد من الأشخاص وسط سيدني، صباح اليوم الثلاثاء، قبل أن يتمكن عدد من المارة من السيطرة عليه، بحسب ما ذكر شهود عيان لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام أسترالية، الرجل يقفز على سقف سيارة حاملا سكينا وهو يهتف «الله أكبر» و«اقتلوني»، وقد أوقفت الشرطة الرجل، والمصابة في حالة «مستقرة».



وقالت شاهدة على الواقعة، ميغن هايلي، إن منفذ الاعتداء في العشرينيات أو الثلاثينيات من العمر، وكان يحمل سكينا كبيرا، وطارد العديد من الأشخاص في حي أعمال مزدحم «وكان خمسة أو ستة أشخاص آخرين في الخلف يطاردونه محاولين ردعه، وتمكنوا من القبض عليه مستخدمين الكراسي وصندوقا بلاستيكيا». وقال شاهد آخر يدعى إدوارد وونغ، (24 عاما)، إن الرجل «بدا وكأن ذقنه وصدره ملطخان بالدماء». ونوهت الشرطة بشجاعة المارة الذين تمكّنوا من السيطرة على المعتدي.

وقال المتحدث باسم الشرطة، غافين وود، إن «الاقتراب من شخص... مع دليل واضح على وقوع عملية طعن، (يجعل من) هؤلاء الأشخاص أبطالا»، منوها إلى أن الشرطة تلقت تقارير حول ما تلفظ به الرجل، لكنها لم تتوصل بعد إلى دافع للاعتداء.