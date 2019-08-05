رئيسة حكومة هونغ كونغ تتهم المتظاهرين بالسعي لتدمير المدينة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 أغسطس 2019, 09:49 صباحا

اتهمت رئيسة حكومة هونغ كونغ، كاري لام، الموالية لبكين الإثنين المتظاهرين بـ«السعي لتدمير» المدينة، وذلك بعد مواجهات بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب، والتي تسببت في فوضى بحركة النقل في المترو والمطار، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت لام، للصحفيين: «لقد رأينا أخيرا، وهو أمر واضح جدا، أن الناس يشككون في السيادة الوطنية للبلاد بوقاحة»، في إشارة إلى الهتاف الأكثر شيوعا الآن في التظاهرات، والذي يتهم الحكومة بالتبعية إلى الصين.

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وأضافت: «أجرؤ على القول إن هذه محاولة للإطاحة بهونغ كونغ والقضاء التام على الحياة العزيزة لأكثر من سبعة ملايين شخص».

وشهدت المدينة على مدار الأسابيع الماضية تظاهرات لرفض مشروع قرار يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين، وقد أفضت تلك التظاهرات في النهاية إلى عدم مناقشة المشروع في برلمان المدينة.

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