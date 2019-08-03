في تحدٍ جديد لتحذيرات الصين.. بدء احتجاجات في هونغ كونغ

رجل يخطب في الجماهير خلال تظاهرة في وسط مدينة هونغ كونغ، 2 أغسطس 2019 (فرانس برس)

تجمعت حركة الاحتجاج في هونغ كونغ، اليوم السبت؛ لتنظيم تظاهرة كبيرة، معبرة عن تحد جديد حيال الصين التي تزيد مع ذلك من التحذيرات والتحركات في أزمة تزداد توترا.

رفعت بكين والسلطات المحلية نبرتهما هذا الأسبوع، باعتقال عشرات الأشخاص. وأعلن الجيش الصيني أنه سيكون على أهبة الاستعداد لقمع الاضطرابات «التي لا يمكن التساهل معها» إذا ما طُلب منه ذلك. لكن المتظاهرين لم يتراجعوا ووعدوا بتنظيم عدد كبير من التجمعات والتظاهرات طوال نهاية الأسبوع إضافة إلى الأسبوع المقبل.

وبدأ آلاف المتظاهرين بالتجمع اليوم السبت في ضاحية مونغكوك المكتظة، التي سبق أن كانت مسرحا لمواجهات بين الشرطة والمتظاهرين. ومنعت الشرطة في مرحلة أولى التظاهرة في هذا الحي، ثم أجازتها بعد النظر في طعن بقرارها.

ومن المقرر تنظيم مسيرتين غدا الأحد، الأولى في جزيرة هونغ كونغ والثانية في قطاع تسيونغ كوان او. ودُعي الى اضراب عام الاثنين في كل أنحاء المدينة، إضافة إلى تجمعات في سبع قرى. فيما تجمع آلاف من أنصار الحكومة، اليوم السبت، في مكان آخر ورفع كثيرون منهم أعلاما صينية.

وشهدت المدينة الكبيرة في جنوب الصين، التي تعاني من أسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها لندن في 1997، حتى الآن ثماني نهايات أسبوع متتالية من التظاهرات الكثيفة، وغالبا ما تلتها مواجهات بين مجموعات متطرفة صغيرة والشرطة.

بداية الأزمة

بدأت الأزمة قبل شهرين عندما احتجت المعارضة على مشروع قانون يجيز تسليم الصين القارية المجرمين. وعُلق مشروع القانون، لكن التحرك توسع احتجاجا على تراجع الحريات في المستعمرة البريطانية السابقة، مطالبا بإصلاحات ديموقراطية.

وبموجب مبدأ «بلد واحد، نظامان» الذي سبق إعادة بريطانيا لهونغ كونغ، تتمتع المدينة حتى 2047 بحريات غير متوافرة في بقية أنحاء البلاد. لكن مزيدا من الأصوات تعرب عن القلق من خرق بكين هذا الاتفاق. ويذكر كثيرون بسجن باعة كتب من هونغ كونغ في الصين، واضطهاد سياسيين مشهورين، وسجن قادة مؤيدين للديموقراطية.

فالسخط والقلق واضحان لدى سكان المركز المالي الكبير. إلا أن ازدياد أعمال العنف من جانب المتظاهرين المتطرفين، وكذلك لدى الشرطة، ينبئ بتطورات غير متوقعة.