روسيا تكشف سبب اندلاع حريق في إحدى غواصاتها النووية

وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في اجتماع بموسكو، 24 يونيو 2019، (ا ف ب)

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الخميس أن الحريق الذي أودى بحياة 14 ضابطًا في غواصة عسكرية روسية شب في قسم البطاريات، دون أن يطال محركها النووي، وفق وكالة الأنباء الروسية.

وقال شويغو، في تقرير قدمه إلى الرئيس فلاديمير بوتين، وضع على الموقع الإلكتروني للكرملين، إن «السبب الرئيس أصبح معروفًا، إنه حريق في قسم البطاريات امتد بعد ذلك لأجزاء أخرى من الغواصة».

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وأضاف أن «المحرك النووي للغواصة معزول تمامًا، والطاقم اتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الغواصة التي ما زالت قادرة على العمل بشكل كامل».

من جهة أخرى، نقلت صحيفة «كومرسانت» الروسية عن مصدر عسكري أن الحريق بدأ بسبب ماس كهربائي في إحدى لوحات القيادة مما أدى إلى اشتعال كابلات وزيوت قبل أن تصل إلى أنابيب التهوية، مما أدى إلى انتشار الدخان في كل أقسام الغواصة.