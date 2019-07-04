إردوغان يتهم أميركا بـ«سرقة» تركيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 يوليو 2019, 11:31 صباحا
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، (ا ف ب: أرشيفية)

قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الخميس إن رفض الولايات المتحدة تسليم تركيا مقاتلات إف-35 التي اشترتها سيكون بمثابة «السرقة»، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وأشارت الوكالة، إلى توتر العلاقات الأميركية التركية بعد شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس - 400»، المتوقع تسليمها خلال الأيام المقبلة، حيث هددت واشنطن بإلغاء بإلغاء طلبية تركيا شراء 116 طائرة مقاتلة طراز «إف - 35».

ونقلت صحيفة حرييت عن إردوغان قوله: «إن كان الزبون يدفع بشكل منتظم، كيف يمكنكم عدم تسليمه بضاعته؟ سيكون ذلك بمثابة سرقة».

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وقال إن تركيا دفعت بالفعل 1.4 مليار دولار، في وقت ضخت صناعتها الدفاعية مبالغ كبيرة في انتاج قطع من هذه الطائرات الحربية الأميركية.

وبعث وزير الدفاع الأميركي بالإنابة باتريك شاناهان الشهر الماضي رسالة إلى أنقرة حذر فيها من أن الطيارين الأتراك سيتم طردهم من الولايات المتحدة في حال عدم إلغاء صفقة المنظومة إس-400.

لكن إردوغان وفي أعقاب لقاء بنظيره الأميركي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان السبت، قال إنه حصل على تطمينات بعدم فرض عقوبات.

وألقى ترامب باللوم على إدارة الرئيس السابق باراك أوباما في الإخفاق في إبرام صفقة مع تركيا لشراء نظام باتريوت الأميركي عوضا عن إس-400.

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