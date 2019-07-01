إردوغان يرفض الخطة الأميركية للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 يوليو 2019, 12:43 مساء
الرئيس التركي خلال مؤتمر صحفي بعد قمة مجموعة العشرين (ا ف ب)

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن موقف تركيا الرافض الخطة الاقتصادية التي اقترحتها واشنطن للفلسطينيين هو أمر لا جدال فيه، في تصريحات نشرت الإثنين وأوردتها وكالة «فرانس برس».

وتدعو خطة البيت الأبيض التي تم كشف النقاب عنها الأسبوع الماضي إلى رصد 50 مليار دولار من الاستثمارات، القسم الأكبر منها للأراضي الفلسطينية.

ونقلت جريدة «يني شفق» المؤيدة الحكومة عن إردوغان قوله للصحفيين الذين كانوا على متن طائرته لدى عودته من اليابان حيث شارك في قمة مجموعة العشرين «ليس مطروحًا بالنسبة لنا أن نتعاطى مع هذه المسألة بإيجابية».

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وتضع الخطة الأميركية هدفًا متفائلاً لخلق مليون وظيفة فلسطينية عبر سلسلة من المشاريع لتطوير طرق ومعابر حدودية ومحطات توليد طاقة وجذب السياح.

لكن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ألمحت إلى أن خطتها السياسية التي سيتم الكشف عنها في وقت لاحق هذا العام، لن تتطرق إلى إقامة دولة فلسطينية، متخلية عن سياسة تبنتها الولايات المتحدة على مدى عقود.

ورفضت السلطة الفلسطينية وخصمتها حركة حماس المبادرة الاقتصادية واعتبرتا أنها بمثابة رشوة لجعل الفلسطينيين يتخلون عن مطلبهم بإقامة دولة مستقلة. ويعد إردوغان من أشد المدافعين علنًا عن قضية فلسطين وعارض قرار واشنطن نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس العام الماضي.

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