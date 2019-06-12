عشرات الآلاف يحاصرون المجلس التشريعي في هونغ كونغ (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 يونيو 2019, 10:29 صباحا
الآلاف في هونغ كونغ يحتشدون قرب البرلمان، 12 يونيو 2019 (الإنترنت)

ارتفعت وتيرة التظاهرات في مدينة هونغ كونغ، صباح اليوم الأربعاء، حيث حاصر عشرات الآلاف مبنى المجلس التشريعي في هونغ كونغ، محتجين على مناقشة مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين لمحاكمتهم هناك.

وأشارت وكالة رويترز، في تغطيتها الأحداث إلى أن أغلب المتظاهرين من الشباب الذين أقاموا حواجز على الطرق استعدادًا للاعتصام في المكان نفسه الذي شهد احتجاجات ضخمة خلال العام 2014.

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ونشر صحفيون ونشطاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقاطع فيديو للاحتجاجات، تظهر فيها مسيرات حاشدة من المواطنين في المدينة رفضًا لمشروع القانون.

يذكر أن رئيس هونغ كونغ التنفيذي، كاري لام، تعهدت بالمضي قدمًا في التشريع رغم التخوف العميق داخل المدينة، بما فيه قلق كبار رجال الأعمال من تقويض مميزات هونج كونج التنافسية بسبب تضرر الحريات.

وتسبب الاعتراض على مشروع القانون يوم الأحد في خروج أكبر مظاهرة سياسية منذ سلمت بريطانيا السلطة في هونغ كونغ إلى الصين العام 1997 بموجب اتفاق يضمن للمدينة الحكم الذاتي.

عدد من المشاركين في تظاهرات هونغ كونغ، 12 يونيو 2019 (الإنترنت)
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