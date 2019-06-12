الآلاف يتظاهرون في هونغ كونغ ضد قانون تسليم المطلوبين للصين (فيديو)

محتجون يحتشدون في هونغ كونغ اعتراضا على مشروع قانون تسليم مطلوبين للصين، 12 يونيو 2019، (وكالة رويترز)

أحاط عشرات الآلاف من المتظاهرين بمبنى المجلس التشريعي في هونغ كونغ، صباح يوم الأربعاء، الذين يحتجون على مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين لمحاكمتهم هناك، وقد اضطر المجلس إلى تأجيل جولة ثانية من المناقشات حول المشروع، وفق وكالة رويترز.

وأشارت الوكالة إلى أن المحتجين، ومعظمهم شبان يرتدون ملابس سوداء، أقاموا حواجز على الطرق استعدادًا لاعتصام طويل في المنطقة في مشاهد تعيد إلى الأذهان الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التي عصفت بالمدينة العام 2014.

وأشارت الوكالة إلى أن المحتجين يحتشدون داخل وحول طريق لونج وو، وهو شريان مهم يصل بين الشرق والغرب ويقع قرب مقر رئيسة هونج كونج التنفيذية كاري لام، في حين أمرتهم مئات من قوات الأمن المنتشرين بالمكان بالتوقف.

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وقال أحد الشباب المتظاهرين، وهو يضع قناعًا أسود وقفازات: «لن نرحل إلى أن يتخلوا عن هذا القانون.. كاري لام (رئيس هونغ كونغ التنفيذي) تستهين بنا، ولن نسمح لها بتمرير القانون».

يذكر أن لام تعهدت بالمضي قدمًا في التشريع رغم القلق العميق داخل المدينة، بما فيه قلق كبار رجال الأعمال من أن تضرر الحريات سيقوض مميزات هونج كونج التنافسية.

وتسبب الاعتراض على مشروع القانون يوم الأحد في خروج أكبر مظاهرة سياسية منذ سلمت بريطانيا السلطة في هونغ كونغ إلى الصين العام 1997 بموجب اتفاق يضمن للمدينة الحكم الذاتي.