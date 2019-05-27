غوايدو يدافع عن مفاوضات أوسلو ويتمسك بمطالبه

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 مايو 2019, 01:57 صباحا
زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو يتحدث في البرلمان في كراكاس في 24 مايو 2019. (فرانس برس)

 

دافع المعارض الفنزويلي خوان غوايدو، الأحد، عن إرساله مندوبين إلى أوسلو للقاء مبعوثي الرئيس نيكولاس مادورو، واعتبر أنّ «الانتقادات الصادرة عن فريقه ضدّ هذه المبادرة يمكن أن تتحوّل إلى تواطؤ مع الديكتاتورية».

وقال غوايدو أمام مئات من أنصاره في مدينة باركيسيميتو بولاية لارا في غرب البلاد، إن «أولئك الذين لا يدركون أنّه علينا الاستفادة من أمور عدّة في آن، وأنّه علينا تأمين حضور فاعل في كل مكان (...) يتعاونون مع الطرف الآخر»، وفق ما ذكرته «فرانس برس».

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وكتب غوايدو لاحقا على صفحته بـ«تويتر»، «من لارا إلى النروج، ومن كراكاس إلى واشنطن، مطالبنا نفسها. من يريدون منا التراجع عن الضغط في الشارع وعن السيناريوهات الدولية لوضع حد للاستيلاء (على السلطة)، يتحوّلون إلى متواطئين مع الديكتاتورية».

وسيلتقي مندوبون عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادور وغوايدو الذي أعلن نفسه رئيسًا بالوكالة في يناير واعترفت به نحو 50 دولة، للمرة الأولى وجهاً لوجه الأسبوع المقبل في أوسلو في إطار وساطة نروجية، وفق ما أعلن السياسي المعارض أول أمس السبت.

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واجتمع المندوبون بشكل منفصل الأسبوع الماضي مع مضيفيهم النروجيين، من دون حصول أيّ تواصل ثنائي.

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