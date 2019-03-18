الشرطة الهولندية تحذر من تركي على علاقة بهجوم أوتريخت

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 مارس 2019, 04:34 مساء
التركي المشتبة به في الحادث. (الإنترنت)

حذرت الشرطة الهولندية من الاقتراب من رجل تركي يبلغ من العمر 37 عامًا بعد واقعة إطلاق النار في مدينة أوتريخت التي قتل فيها شخص وأصيب آخرون.

وقالت الشرطة في تعميم: «الشرطة تطلب منك أن تتوخى الحذر من شخص يبلغ من العمر 37 عامًا ويدعى غوكمان تانيس (مولود في تركيا) على صلة بالحادث الذي وقع هذا الصباح في أوتريخت». ونشرت الشرطة الهولندية مع التعميم الأمني صورة الرجل.

تعزيز الأمن في المطارات والمباني الرئيسية في هولندا بعد حادثة أوتريخت

وقتل شخص واحد على الأقل وأصيب آخرون، في حادث إطلاق النار الذي وقع في محطة ترام ومواقع أخرى في أوتريخت. وأوضحت الشرطة الهولندية أن «دافعًا إرهابيًا» قد يكون وراء الحادث، فيما طوقت السلطات ميدانًا في محطة للترام بوسط المدينة، حيث وقع الحادث الرئيسي، وانتشرت خدمات الطوارئ في المكان.

وأفادت شرطة أوتريخت بأنه تم إرسال مروحيات إلى مكان الحادث، وناشدت المواطنين الابتعاد للسماح للمسعفين ورجال الإنقاذ بالقيام بعملهم، فيما طلبت من الجامعات والمدارس إغلاق أبوابها وعدم السماح للطلاب بالخروج. وكتبت الشرطة على حسابها على «تويتر» تقول: «حادث إطلاق نار، هناك تقارير عن عدة جرحى»، مضيفة: «إنه حادث إطلاق نار داخل ترام. لقد تم إرسال عدة مروحيات لتقديم المساعدة».

وفي وقت لاحق، قال قائد جهاز مكافحة الإرهاب الهولندي إن إطلاق النار وقع في العديد من المواقع في أوتريخت، مضيفًا «تقوم الشرطة بعملية واسعة للقبض على المسلح». وانتشر أفراد من وحدات مكافحة الإرهاب في بعض المواقع للمطاردة، وحاصروا مبنى يعتقد أن المسلح قد يكون متحصنًا به. وذكرت تقارير إعلامية محلية أن السلطات تشتبه في ضلوع أشخاص آخرين في الهجوم.

وعقب الحادث، قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إن الحكومة تجري محادثات أزمة بعد هجوم إطلاق النار الذي لم يتضح بعد تفاصيله، أودوافع منفذه.

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