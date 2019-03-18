تعزيز الأمن في المطارات والمباني الرئيسية في هولندا بعد حادثة أوتريخت

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 مارس 2019, 02:34 مساء
موقع حادث إطلاق النار في هولندا (الإنترنت)

أعلنت قوات الأمن الهولندية تشديد الأمن في المباني الرئيسية ومطارات البلاد ومن بينها مطار سخيبول في امستردام بعد إطلاق نار أوقع قتيلاً وعددًا من الجرحى الإثنين في مدينة أوتريخت.

وقالت في تغريدة أوردتها «فرانس برس»: «بسبب الوضع في أوتريخت، تم وضع قوات الشرطة المسلحة في حالة تأهب في المطارات والمباني الحيوية في هولندا».

وتحدثت الشرطة عن مسلح واحد، إلا أنها لم تستبعد وجود مسلحين آخرين، بحسب ما نقلت وكالة «ايه ان بي» الهولندية للأنباء عن الشرطة.

كما أعلنت أنها تحقق فيما إذا كان «دافع إرهابي» وراء حادث إطلاق النار على ترامواي في مدينة أوتريخت، أدى إلى إصابة العديدين الإثنين.

وكتبت الشرطة على «تويتر»، وفق ما أوردت «فرانس برس»: «التحقيق يشمل وجود دافع إرهابي محتمل» فيما كتب رئيس جهاز مكافحة الارهاب الهولندي بيتر-جاب البيرسبرغ على «تويتر» أنه يجري «مشاورات أزمة» مضيفًا أن «الدافع الإرهابي غير مستبعد. المعلومات لم تكتمل بعد».

موقع حادث إطلاق النار في هولندا (الإنترنت)
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