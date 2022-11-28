كاسيميرو: سعيد بالفوز ومساعدة بلادي

القاهرة - بوابة الوسط

عبر متوسط ميدان المنتخب البرازيلي كارلوس كاسيميرو عن سعادته بفوز منتخب بلاده بالمباراة أمام المنتخب السويسري في إطار منافسات الجولة الثانية من كأس العالم 2022، ضمن المجموعة السابعة.

وتعليقًا منه على تحقيقه لقب رجل المباراة، قال: الجائزة ليست لي وحدي؛ بل للمنتخب ككل، أنا أرى أن الجميع قدموا مباراة رائعة، واستحققنا الفوز، نعم جاء الهدف بقدمي، ولكنه نتاج عمل الفريق ككل، وذلك حسب ما صرح به عقب المباراة ونقلته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

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وأضاف كاسيميرو: أنا سعيد بتسجيلي هدف الفوز الذي ساعد بلادي على الفوز والعبور للدور المقبل من المونديال، لكننا نسعى للوصول لأبعد من ذلك، وعلينا مواصلة العمل لتحقيق أهداف أكبر.