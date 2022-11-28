الكاميرون يتقاسم نقطة التعادل أمام صربيا في مباراة مثيرة انتهت (3-3)

القاهرة - بوابة الوسط

نجح منتخب الكاميرون في تحويل خسارته بنتيجة (1-3) إلى تعادل (3-3) أمام منتخب صربيا، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم قطر 2022.

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أحرز أهداف صربيا ستراهينيا بافلوفيتش، وسيرجي ميلينكوفيتش، وألكسندر ميتروفيتش، في الدقائق 45، والوقت بدل الضائع من الشوط الأول و53، بينما سجل أهداف الكاميرون جان شارل كاستيليتو، فينسيت أبو بكر، وإيريك ماكسيم تشوبو موتينغ، في الدقائق 29، 64 و66.

واكتفى المنتخبان الكاميروني والصربي بما قدمه اللاعبون في اللقاء الذي شهد تسجيل 6 أهداف، ليحصد كل منهما أول نقطة له في كأس العالم 2022.