Atwasat

«السيليساو» إلى دور الـ16 من مونديال قطر بقذيفة كاسيميرو

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 نوفمبر 2022, 07:59 مساء
«السيليساو» إلى دور الـ16 من مونديال قطر بقذيفة كاسيميرو
تصويبة البرازيلي كاسيميرو والهدف الأول في مرمى سويسرا بكأس العالم,28 نوفمبر 2022. (الإنترنت)
alwasat radio

حقق منتخب البرازيل الفوز على نظيره السويسري بهدف نظيف، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2022 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب 974.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف، بعد محاولات حثيثة من المنتخب البرازيلي لإحراز الهدف الأول، إذ لم يسدد المنتخب على المرمى طيلة نصف ساعة من الشوط، ودافع المنتخب السويسري جيدًا عن مرماه، وفرض التعادل على «السيليساو» الذي دخل المواجهة منقوصًا من مهاجمه نيمار، إذ يغيب بسبب إصابة في كاحله.

وفي الشوط الثاني دخلت البرازيل بوجه مغاير، وحاولت تهديد سويسرا مبكرًا، حتى استطاع المهاجم فينيسيوس جونيور تسجيل هدف، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد العودة إلى «الفار».
وأجرى المدرب تيتي تغييرات عديدة، أتت ثمارها في الدقيقة 83، إذ سجل كاسيميرو الهدف الأول للبرازيل عبر تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء، غالطت الحارس السويسري يانز سومر وسكنت الشباك.

وضمن «راقصو السامبا» عبورهم إلى الدور المقبل من البطولة، بعد أن حصدوا ست نقاط، فيما تنتظر سويسرا مواجهتها الأخيرة أمام صربيا للعبور رفقة البرازيل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية بين 17 و23 نوفمبر

تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية بين 17 و23 نوفمبر
«السيليساو» إلى دور الـ16 من مونديال قطر بقذيفة كاسيميرو

«السيليساو» إلى دور الـ16 من مونديال قطر بقذيفة كاسيميرو
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 0 - 1 النصر

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 0 - 1 النصر
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي 1 - 1 الأهلي طرابلس

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي 1 - 1 الأهلي طرابلس
الغنوشي يمثل أمام القضاء التونسي بتهمة «تسفير جهاديين» إلى سورية والعراق

الغنوشي يمثل أمام القضاء التونسي بتهمة «تسفير جهاديين» إلى سورية والعراق
غانا تسقط كوريا الجنوبية بنتيجة (3-2) في المونديال (صور)

غانا تسقط كوريا الجنوبية بنتيجة (3-2) في المونديال (صور)
بطل نصف ماراثون طرابلس لـ«بوابة الوسط»: أهدي الفوز لأسرتي ولمدربي المنجي السباعي

بطل نصف ماراثون طرابلس لـ«بوابة الوسط»: أهدي الفوز لأسرتي ولمدربي المنجي السباعي
السجن مدى الحياة لرئيس جزر القمر السابق بتهمة «الخيانة العظمى»

السجن مدى الحياة لرئيس جزر القمر السابق بتهمة «الخيانة العظمى»
«يوروبول»: الشرطة تفكك «سوبر كارتيل» لتهريب الكوكايين في دبي ودول أوروبية

«يوروبول»: الشرطة تفكك «سوبر كارتيل» لتهريب الكوكايين في دبي ودول أوروبية
الشرطة الهولندية تفرق مشجعين للمنتخب المغربي احتفلوا بالفوز على بلجيكا

الشرطة الهولندية تفرق مشجعين للمنتخب المغربي احتفلوا بالفوز على بلجيكا
حوارات للتاريخ.. سياسيون واقتصاديون ومثقفون

حوارات للتاريخ.. سياسيون واقتصاديون ومثقفون
الحبري: الوظيفة زائلة وكل ما كتب عني «افتراءات».. وأشكر عقيلة صالح

الحبري: الوظيفة زائلة وكل ما كتب عني «افتراءات».. وأشكر عقيلة صالح
باتيلي وشخبوط آل نهيان يتفقان على التنسيق مع مختلف الأطراف الدولية لتقديم الدعم لليبيا

باتيلي وشخبوط آل نهيان يتفقان على التنسيق مع مختلف الأطراف الدولية لتقديم الدعم ...
نصية: 1000 دينار الحد الأدنى للراتب خارج الملاك الوظيفي

نصية: 1000 دينار الحد الأدنى للراتب خارج الملاك الوظيفي
أردوغان: مسار التطبيع مع مصر سيتواصل على المستوى الوزاري

أردوغان: مسار التطبيع مع مصر سيتواصل على المستوى الوزاري
العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار اختلست من هيئة الضرائب

العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار اختلست من هيئة الضرائب
أول هدف من ركلة حرة.. حقائق من مباراة المغرب وبلجيكا

أول هدف من ركلة حرة.. حقائق من مباراة المغرب وبلجيكا
فروض لعبة دعم المعارضة للأنظمة السياسية

فروض لعبة دعم المعارضة للأنظمة السياسية
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
غانا تسقط كوريا الجنوبية بنتيجة (3-2) في المونديال (صور)
غانا تسقط كوريا الجنوبية بنتيجة (3-2) في المونديال (صور)
فان غال: نهاية مشواري مع هولندا بنهاية المونديال.. ومواجهة قطر صعبة
فان غال: نهاية مشواري مع هولندا بنهاية المونديال.. ومواجهة قطر ...
مدرب منتخب قطر: نسعى للخروج مرفوعي الرأس وجعل جماهيرنا فخورة
مدرب منتخب قطر: نسعى للخروج مرفوعي الرأس وجعل جماهيرنا فخورة
برهالتر: جاهزون لمواجهة إيران.. ونطلب دعم الجماهير
برهالتر: جاهزون لمواجهة إيران.. ونطلب دعم الجماهير
«السيليساو» إلى دور الـ16 من مونديال قطر بقذيفة كاسيميرو
«السيليساو» إلى دور الـ16 من مونديال قطر بقذيفة كاسيميرو
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم 2022
أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم 2022...
رسميا.. بنزيمة يعلن غيابه عن مونديال قطر 2022
رسميا.. بنزيمة يعلن غيابه عن مونديال قطر 2022...
7 فقرات في حفل افتتاح مونديال قطر 2022 اليوم.. تعرف على الموعد بتوقيت طرابلس
7 فقرات في حفل افتتاح مونديال قطر 2022 اليوم.. تعرف على ......
اليابان تهزم ألمانيا (2-1) في ثاني «ريمونتادا» تاريخية بمونديال قطر
اليابان تهزم ألمانيا (2-1) في ثاني «ريمونتادا» تاريخية ......
البرتغال تفوز 3-2 على غانا.. وهدف رونالدو يدخله التاريخ
البرتغال تفوز 3-2 على غانا.. وهدف رونالدو يدخله التاريخ...
المزيد
بثنائية برونو .. البرتغال ثالث المتأهلين لدور الـ16 من المونديال
بثنائية برونو .. البرتغال ثالث المتأهلين لدور الـ16 من ......
كاسيميرو: سعيد بالفوز ومساعدة بلادي
كاسيميرو: سعيد بالفوز ومساعدة بلادي...
البرتغال تتعادل سلبيا في الشوط الأول أمام الأوروغواي
البرتغال تتعادل سلبيا في الشوط الأول أمام الأوروغواي...
«السيليساو» إلى دور الـ16 من مونديال قطر بقذيفة كاسيميرو
«السيليساو» إلى دور الـ16 من مونديال قطر بقذيفة كاسيميرو...
برهالتر: جاهزون لمواجهة إيران.. ونطلب دعم الجماهير
برهالتر: جاهزون لمواجهة إيران.. ونطلب دعم الجماهير...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط