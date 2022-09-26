السوري ميشيل دعبول يتوج بلقب «أرنولد كلاسيك أوروبا».. والورداني ثالثا (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

إنجاز جديد حققه البطل السوري ميشيل دعبول، لاعب فريق «كوسكواد» في كمال الأجسام للمحترفين، بعدما توج بالمركز الأول في بطولة «أرنولد كلاسيك» أوروبا لكمال الأجسام، التي أُقيمت في لندن في فئة «الكلاسيك فيزيك»، وهي البطولة التي تحمل اسم النجم السابق والممثل الشهير أرنولد شوارزنيغر.

التفوق على كريستيان زاج ريلا

واستحق اللاعب السوري المركز الأول بعدما تفوق على منافسيه كريستيان زاج ريلا، ووسيلي فيسير اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث في الترتيب، كما نجح البطل المصري أحمد الورداني لاعب «كوسكواد» في الفوز بالمركز الثالث في بطولة «أرنولد كلاسيك» فئة 212، بعد منافسة شرسة مع الكويتي ناصر محمد، الذي فاز بالمركز الأول والبلغاري راد وسلاف أون جيلوف، الذي حل في المركز الثاني.

الورداني يقترب من التأهل لـ«مستر أولمبيا»

نجح نجم «كوسكواد» أحمد الورداني، عقب فوزه بالمركز الثالث في الاقتراب كثيرًا من التأهل لنسخة «مستر أولمبيا» المقبلة بالنقاط، حيث من المنتظر أن يشارك البطل المصري في بطولة «دبي برو»، المقرر إقامتها في شهر أكتوبر المقبل، أملاً في التتويج بلقبها أو التأهل بشكل مباشر لـ«مستر أولمبيا».

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وشارك الورداني هذا العام في بطولتي «تامبا برو» و«تكساس برو» في الولايات المتحدة الأميركية، وحصد خلالهما المركز السادس، ويأمل البطل المصري في استكمال مسيرته للتأهل لـ«مستر أولمبيا» للعام الثاني على التوالي بعد تأهله في نسخة 2021.

السوري سابع المتأهلين لـ«مستر أولمبيا» من «كوسكواد»

ونجح البطل السوري لاعب فريق «كوسكواد» في التأهل لبطولة «مستر أولمبيا» بفوزه بلقب «أرنولد كلاسيك» نسخة العام الماضي، ليصبح اللاعب السابع من فريق «كوسكواد» الذي ينجح في التأهل لـ«مستر أولمبيا» نسخة 2022 التي ستقام في منتصف ديسمبر المقبل، وهم بيج رامي والثنائي محمد شعبان وحسن مصطفى ومحمد امبابي وأحمد شكري والصيني بينغ ين لونغ.

منافسات كمال الأجسام. (إنترنت)

منافسات كمال الأجسام. (إنترنت)