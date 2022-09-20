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الاتحاد الدولي للسيارات يعلن عن جدول «فورمولا 1» موسم 2023

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 سبتمبر 2022, 07:53 مساء
الاتحاد الدولي للسيارات يعلن عن جدول «فورمولا 1» موسم 2023
سباق فورمولا 1. (الإنترنت)
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سيتألف جدول منافسات بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات الموسم المقبل من 24 سباقًا، وهو رقم قياسي، بينها سباق جائزة موناكو الكبرى الذي ثارت حول مستقبله بعض الشكوك.

وأصدر الاتحاد الدولي للسيارات الجدول اليوم الثلاثاء، وفقا لـ«رويترز»، والذي يتضمن سباقا ليليا لأول مرة في لاس فيجاس، المحطة قبل الأخيرة للموسم في نوفمبر. وهذا هو السباق الثالث الذي يقام في الولايات المتحدة.

انطلاق الموسم في البحرين
وسينطلق الموسم في البحرين في الخامس من مارس، بينما يسدل سباق أبوظبي الستار على الموسم في 26 نوفمبر. وستقام جائزة موناكو الكبرى في 28 مايو ما بين إيمولا في إيطاليا وإسبانيا.

ولا يتعارض جدول البطولة مع سباق لومان للتحمل الذي سيحتفل بمئويته عندما يقام في 10 و11 يونيو المقبل.

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جاذبية الرياضة على المستوى العالمي
وقال الإماراتي محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، وفقا لـ«رويترز»: «وجود 24 سباقا في جدول منافسات بطولة العالم 2023 دليل آخر على نمو وجاذبية الرياضة على المستوى العالمي».

وأضاف بن سليم: «إضافة حلبات جديدة والاحتفاظ بالأحداث التقليدية يبرز حسن إدارة الاتحاد الدولي للسيارات للرياضية». وتعود قطر إلى جدول العام المقبل في الثامن من أغسطس بعدما غابت عن منافسات العام الجاري الذي تنظم فيه نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

ولا تزال الصين ضمن القائمة رغم حالة عدم اليقين التي تثيرها القيود المتعلقة بفيروس كورونا، بينما استبعد المنظمون فرنسا كما كان معلنا سلفا.

وفيما يلي جدول المنافسات:
5 مارس - البحرين
19 مارس - السعودية (جدة)
2 أبريل - أستراليا (ملبورن)
16 أبريل - الصين (شنغهاي)
30 أبريل - أذربيجان (باكو)
7 مايو - ميامي
21 مايو - إيميليا رومانيا (إيمولا)
28 مايو - موناكو
4 يونيو - إسبانيا (برشلونة)
18 يونيو - كندا (مونتريال)
2 يوليو - النمسا (سبيلبرج)
9 يوليو - بريطانيا (سيلفرستون)
23 يوليو - المجر
30 يوليو - بلجيكا (سبا-فرانكورشان)
27 أغسطس - هولندا (تساندفورت)
3 سبتمبر - إيطاليا (مونزا)
17 سبتمبر - سنغافورة
24 سبتمبر - اليابان (سوزوكا)
8 أكتوبر - قطر
22 أكتوبر - الولايات المتحدة (أوستن)
29 أكتوبر - المكسيك
5 نوفمبر - البرازيل (إنترلاجوس)
18 نوفمبر - لاس فيجاس
26 نوفمبر - أبوظبي

جدول سباقات فورمولا 1. (الإنترنت)
جدول سباقات فورمولا 1. (الإنترنت)
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