فيرستابن يخرج منتصرا من معقل فيراري في جائزة إيطاليا الكبرى لـ«فورمولا 1»

القاهرة - بوابة الوسط

خرج سائق ريد بول بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن منتصرًا من معقل فيراري، محققًا فوزه الأول في جائزة إيطاليا الكبرى لـ«فورمولا 1»، المرحلة السادسة عشرة من بطولة العالم، بعد سباق انتهى، الأحد، على حلبة مونتسا خلف سيارة الأمان.

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وخطا فيرستابن خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ باللقب العالمي بعد تحقيقه فوزه الخامس تواليًا والحادي عشر هذا الموسم، ليصبح على بعد فوزين من معادلة الرقم القياسي لعدد الانتصارات في موسم واحد والذي يتقاسمه الألمانيان الأسطورة ميكايل شوماخر وسيباستيان فيتل، بحسب «فرانس برس».

وتقدم فيرستابن في سباق مونتسا على سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو وسائق مرسيدس البريطاني جورج راسل بعدما خاض السائقون اللفات الخمس الأخيرة خلف سيارة الأمان.