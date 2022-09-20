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ساوثجيت يحتاج إلى إعادة إنجلترا لمستواها قبل كأس العالم 2022

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 سبتمبر 2022, 07:04 مساء
ساوثجيت يحتاج إلى إعادة إنجلترا لمستواها قبل كأس العالم 2022
ساوثجيت . (الإنترنت)
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يتجه مدرب إنجلترا، جاريث ساوثجيت، إلى المباراتين الأخيرتين قبل نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم وهو يعلم أنه بحاجة إلى استعادة مستواه خاصة أنه لم يحقق أي فوز في آخر أربع مباريات.

وستلعب إنجلترا في دوري الأمم يوم الجمعة المقبل، أمام إيطاليا في سان سيرو في ميلانو، ثم تستضيف ألمانيا يوم الإثنين في ويمبلي في آخر فرصتين أمام ساوثجيت لاستعادة بعض المشاعر الإيجابية حول فريقه.

صيحات الاستهجان
وتعرضت إنجلترا وساوثجيت لصيحات الاستهجان في يونيو بعد الخسارة (4-صفر) على أرضها أمام المجر، والتي جاءت بعد التعادل مع إيطاليا وألمانيا وخسارة خارج الأرض أمام المجر أيضا.

وقلل البعض، وفقا لـ«رويترز» من أهمية نتائج دوري الأمم في ظل أنها ليست بطولة كبرى وتأتي في نهاية موسم طويل، لكن مشاكل ساوثجيت الأخطر تكمن في عدم وجود أداء مطمئن للعديد من لاعبيه الأساسيين.

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وكان ثنائي دفاع مانشستر يونايتد هاري مجواير ولوك شو من العناصر الأساسية في مشوار بلوغ نهائي بطولة أوروبا العام الماضي، لكن تراجعهما كلفهما الابتعاد عن التشكيلة الأساسية في فريقيهما.

وأظهر ساوثجيت ثقته في مجواير وشو من خلال اختيار تشكيلة مباراتي هذا الشهر، لكنه لم يضم لاعبين آخرين من مانشستر يونايتد هما المهاجم ماركوس راشفورد والجناح جيدون سانشو.

الاعتماد على سترلينج وكين
ويأمل مدرب إنجلترا، وفقا لـ«رويترز» أن يوفر رحيم سترلينج وهاري كين قوة هجومية كافية لضمان عدم ذهاب إنجلترا إلى قطر دون فوز في ست مباريات.

وفي الخط الخلفي، استدعى ساوثجيت إيريك داير بعد بداية قوية للموسم مع توتنهام هوتسبير رغم أنه شغل مركز لاعب الوسط في أغلب مبارياته السابقة مع منتخب بلاده.

وحتى تحصل إنجلترا على الزخم، سينتظر ساوثجيت الكثير من لاعبي الوسط الشبان مثل ديكلان رايس وميسون ماونت وجود بيلينجهام لبذل الجهد الضخم الذي كان غائبا في مباريات يونيو حزيران.

وسيكون الموعد النهائي لإعلان تشكيلات منتخبات كأس العالم هو 13 نوفمبر، على أن تبدأ إنجلترا مشوارها في المجموعة الثانية أمام إيران في 21 من ذلك الشهر. وستعب لإنجلترا أيضا مع الولايات المتحدة وويلز في البطولة التي تختتم في 18 ديسمبر.

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