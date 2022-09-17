«بايرن ميونيخ» يواصل التعثر في الدوري الألماني

القاهرة - بوابة الوسط

تلقى «بايرن ميونيخ» حامل لقب الدوري الألماني، هزيمة مفاجئة 1-صفر أمام مضيفه «أوغسبورغ»، اليوم الأحد، ليستمر غيابه عن الانتصارات للمباراة الرابعة على التوالي بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، ويتراجع إلى المركز الرابع.

وأحرز مرجيم بريشا هدف الفوز في الدقيقة 59 ليخطف «أوغسبورغ» النقاط الثلاث، ويزيد الضغط على يوليان ناغلزمان مدرب «بايرن».

عدم الشعور بالخوف

ولم يشعر «أوغسبورغ» بالخوف أمام «بايرن»، وسدد سبع مرات في الشوط الأول وهو تقريبًا ضعف ما سدده الفريق الضيف.

وافتقر «بايرن»، الذي انتصر (2-صفر) على «برشلونة» في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، للفاعلية وأهدر ساديو ماني وليروي ساني عدة فرص.

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وكان يجب على ساني لاعب منتخب ألمانيا إدراك التعادل في الدقيقة 73 عندما انفرد بالحارس رافاو جيكيفيتش، لكنه سدد في قدمه.

وأنقذ حارس «أوغسبورغ» فريقه في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما أبعد ضربة رأس من مانويل نوير حارس «بايرن».

ولدى «بايرن» 12 نقطة ويتأخر بثلاث نقاط عن «بروسيا دورتموند المتصدر، الذي انتصر 1-صفر على غريمه «شالكه». وقفز «أوغسبورغ» إلى المركز 11 بتسع نقاط.