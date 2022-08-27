بنتيجة تاريخية.. «ليفربول» يكتسح «بورنموت» بـ9 أهداف في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط

اكتسح فريق «ليفربول»، ضيفه «بورنموث»، بنتيجة كبيرة وصلت إلى 9 أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، في المباراة التي احتضنها ملعب «آنفيلد» ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت أهداف «ليفربول» عن طريق كل من لويس دياز (3) و(85)، وهارفي إيليوت في الدقيقة (6) وترينت ألكسندر أرنولد في الدقيقة (28) وروبرتو فيرمينو في الدقيقتين (31- 62)، وفيرجيل فان دايك في الدقيقة (45) وكريس ميفام بالخطأ في مرماه في الدقيقة (46) وفابيو كارفالو في الدقيقة (81).

وبتلك النتيجة، رفع فريق «ليفربول» رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد «بورنموث» عند 3 نقاط بالمركز السابع عشر.

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