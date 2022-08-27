«مانشستر يونايتد» يتخطى «ساوثهامبتون» في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط

نجح فريق «مانشستر يونايتد» في تحقيق الفوز على مستضيفه «ساوثهامبتون»، بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفرض البرتغالي برونو فيرنانديش نفسه نجمًا للمواجهة بتوقيعه على هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55.

وبهذا الانتصار رفع فريق «الشياطين الحمر» رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس موقتًا. في المقابل تجمد رصيد «ساوثهامبتون» عند 4 نقاط في المرتبة الثالثة عشرة موقتًا.

الفوز الثاني على التوالي

وهو الفوز الثاني تواليًا لليونايتد، بعد خسارتين محبطتين مطلع الموسم الحالي، ليؤكد صحوته بعد أن أطاح غريمه «ليفربول» في المرحلة الماضية (2-1).

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مشاركة كازيميرو

وشهدت موقعة ملعب «سانت ماري» المشاركة الرسمية الأولى لمتوسط الميدان البرازيلي كازيميرو المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق الإنجليزي قادمًا من «ريال مدريد» الإسباني.

يذكر أن «مانشستر يونايتد» استهل مشواره في الموسم بهزيمتين أمام «برايتون» 1-2 و«برينتفورد» 0-4، لكنه استعاد توازنه بالفوز في المرحلة الثالثة على «ليفربول» 2-1 ، ثم حقق اليوم انتصاره الثاني.