بادوسا وأنس جابر إلى ربع نهائي دورة سان خوسيه

القاهرة - بوابة الوسط

تأهلت الإسبانية باولا بادوسا، المصنفة ثانية، والتونسية أنس جابر الثالثة، إلى الدور ربع النهائي من دورة سان خوسيه الأميركية، في التنس.

وفازت باولا بادوسا على الأميركية إليزابيث ماندليك 6-2 و5-7 و7-6 (7-5)، فيما فازت أنس جابر على الأميركية ماديسون كيز 7-5 و6-1 إطار الدور الثاني.

ولم يكن فوز بادوسا سهلا حيث خسرت المجموعة الثانية لمصلحة منافستها، وهي نجلة الفائزة أربع مرات ببطولات كبرى، التشيكوسلوفاكية هانا ماندليكوفا، إثر كسر إرسالها مرتين في هذه المجموعة.

وجاءت المجموعة الثالثة مثيرة أيضا بين اللاعبَتين بعدما تبادلتا كسر الإرسال، لكن بادوسا، المصنفة الرابعة عالميا، حسمت اللقاء في شوط كسر التعادل. وستواجه بادوسا في الدور المقبل الفائزة بين الياباني ناومي اوساكا والمصنفة سادسة الاميركية كوكو غوف.

المباراة الأولى لجابر بعد إنجازها التاريخي

وخاضت النجمة التونسية، جابر، مباراتها الأولى منذ وصولها التاريخي الى نهائي بطولة ويمبلدون، وتمكنت من تحقيق فوز صريح على كيز بمجموعتين دون رد. وحققت جابر بداية قوية في المباراة كاسرة إرسال منافستها في وقت مبكر.

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وقالت جابر، وفقا لـ«فرانس برس»: «أنا ممتنة لأنني لعبت في الليل لأن الايقاع يكون أبطأ، ويساعدني ذلك قليلا في التأقلم مع الظروف.. كنت أعلم أنها ستكون مباراة صعبة بالنسبة لي. حاولت فقط البقاء قريبة من الشبكة وضرب الكرة بقدر ما أستطيع. حاولت اجبارها على ضرب الكرة بشكل متواصل، وفي النهاية كنت أشعر بتحسن كبير».

وتلتقي جابر في ربع النهائي الفائزة بين الروسية فيرونيكا كودرميتوفا والأميركية كلير ليو.