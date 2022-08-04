عودة ناجحة لـ«مدفيديف» إلى الملاعب

القاهرة - بوابة الوسط

فاز الروسي دانييل مدفيديف المصنف الأول على العالم، في أول مباراة له في ستة أسابيع، على الأسترالي رينكي هيجيكاتا 6-4 و6-3، في دورة لوس كابوس المفتوحة المكسيكية المقامة على أرض صلبة.

وحقق مدفيديف الفائز العام الماضي ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة فوزه الـ 250 في مسيرته. وقال مدفيديف بعد المباراة، وفقا لـ«فرانس برس»: «قال لي أحدهم هذه المعلومة قبل أيام قليلة».

مزيد الانتصارات

وأضاف: «لولا ذلك لما عرفت.. هذا جميل، علامة بارزة بطريقة ما.. أريد مزيد الانتصارات، لكن من الجيد أن يكون لديك 250. سنحاول تحقيق المزيد».

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وخاض مدفيديف أول بطولة له منذ خروجه من الدور ربع النهائي في دورة مايوركا الاسبانية في 23 يونيو الماضي، قبل أن يغيب عن بطولة ويمبلدون بسبب حظر مشاركة اللاعبين من روسيا والبيلاروس نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.

سيواجه مدفيديف في الدور المقبل الليتواني ريكارداس بيرانكيس الذي تغلب على الأرجنتيني فاكوندو باغنيس 7-6 (7-4) و6-3. كما تأهل الكندي المصنف الثاني فيليكس أوجيه-ألياسيم، بفوزه على المكسيكي أليكس هيرنانديس 6-3 و7-5.