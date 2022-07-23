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المنتخب المغربي للسيدات يطمح لتحقيق إنجاز تاريخي في كأس أمم أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 يوليو 2022, 07:43 مساء
المنتخب المغربي للسيدات يطمح لتحقيق إنجاز تاريخي في كأس أمم أفريقيا
منتخب المغرب سيدات يحتفي بتأهله لنهائي كأس الأمم الأفريقية أمام نيجيريا في الرباط. 18 يوليو (أ ف ب)
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يضرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات، موعدا مع التاريخ، عندما يواجه نظيره الجنوب أفريقي، في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا، والذي سيقام مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط.

وسيفرز النهائي اليوم بطلا جديدا للقارة بعدما سيطرت نيجيريا على اللقب في 11 مناسبة من أصل 13 نسخة، واخترقت غينيا الاستوائية قائمة المتوجين بلقبين.

وسيكون منتخب جنوب أفريقيا آخر عقبة أمام «لبؤات الأطلس» لتحقيق حلم الفوز بكأس أمم أفريقيا للسيدات عندما يتبارى المنتخبان مساء السبت، وتجاوز منتخب المغرب للسيدات كل العراقيل ليصل إلى اللقاء الختامي، وأكد تواجده في نهائيات كأس العالم «أستراليا ونيوزيلندا "2023» في إنجاز عربي غير مسبوق، وفقا لـ«فرانس برس».

وبلغ المنتخب المغربي للسيدات النهائي إثر فوزه على المنتخب المتوج بلقب البطولة 11 مرة في 13 نسخة، نيجيريا في نصف النهائي بركلات الترجيح 5-4 إثر التعادل 1-1 في الوقتين الاصلي والإضافي.  

وقالت لاعبة المنتخب المغربي عزلان الشباك، في مؤتمر صحفي، وفقا لـ«فرانس برس»: «كان هدفنا الوصول لنهائيات كأس العالم وقد تمكنا من بلوغه، اليوم نحن في نهائي البطولة وهذا ليس صدفة.. نريد الظفر باللقب لإسعاد جماهيرنا».

التركيز مفتاح الفوز
وسجلت الشباك 3 أهداف في البطولة وساهمت بشكل كبير في بلوغ النهائي، إلى جانب حارسة المرمى خديجة الرميشي التي تصدت للكثير من الكرات ومنها بالخصوص ركلة ترجيحية لنيجيريا في نصف النهائي، وقالت: «النهائي يُكسب ولا يُلعب، سنحتاج إلى الكثير من التركيز ضد منتخب أثبت قوته في المباريات السابقة وصولا إلى النهائي». 

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مهمة صعبة
من جهتها، اعتبرت مدربة منتخب جنوب أفريقيا ديزيري إليس: «نعرف أن المباراة ستكون صعبة لكننا مستعدون لكل الاحتمالات». 

وفاز منتخب «بانيانا بانيانا» بقيادة المدربة ديزيريه إيليس، الحائزة على جائزة أفضل مدربة في أفريقيا، في الدور الأول على نظيره النيجيري 2-1، ثم بوروندي 3-صفر، وبوتسوانا 1-صفر منهيا الدور الأول بالعلامة الكاملة، وتجاوز نظيره التونسي في ربع النهائي بهدف، والزامبي في نصف النهائي بنفس النتيجة.

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