سيدات المغرب في نهائي الأمم أمام جنوب أفريقيا بعد إزاحة العملاق النيجيري

القاهرة - بوابة الوسط

انتزع منتخب المغرب لكرة القدم للسيدات تأشيرة التأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا المقامة في المملكة، بعد الفوز في الرباط بركلات الترجيح على نظيره النيجيري صاحب الباع الطويل في البطولة الذي توج باللقب 11 مرة من 13 نسخة منذ انطلاقها العام 1991.

ويواجه سيدات المغرب في النهائي نظيراتهن في منتخب جنوب أفريقيا، بعد تغلبهن على زامبيا بهدف نظيف.

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وبات منتخب المغرب لكرة القدم للسيدات على بعد خطوة من تحقيق إنجاز غير مسبوق بعدما بلغ نهائي كأس الأمم الأفريقية التي يستضيفها على أرضه، بتجريده منتخب نيجيريا من اللقب بفوزه عليه (5-4) بركلات الترجيح، وانتهت المباراة بنتيجة التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

واستفاد منتخب المغرب من عاملي الأرض والجمهور لحضور أكثر من 45 ألف متفرج على أكمل وجه، ليصنعن المفاجأة ضد المنتخب النيجيري صاحب الباع الطويل في المسابقة بعدما توج باللقب 11 مرة في 13 نسخة منذ انطلاقها العام 1991.