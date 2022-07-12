سيدات الدنمارك يحرزن أول ثلاث نقاط في أمم أوروبا على حساب فنلندا

القاهرة - بوابة الوسط

فاز المنتخب الدنماركي على نظيره الفنلندي بهدف، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم للسيدات.

يدين المنتخب الدنماركي بالفضل في هذا الفوز للاعبته بيرنيل هاردير، التي سجلت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 72، وحصد المنتخب الدنماركي أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالية من البطولة، حيث خسر في الجولة الأولى أمام نظيره ألمانيا (0-4).

في المقابل، ظل منتخب فنلندا بلا رصيد في المركز الأخير، حيث خسر في الجولة الأولى أمام المنتخب الإسباني (1-4).