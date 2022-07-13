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الاتحاد القطري يعلن خوض 3 مباريات ودية استعدادا لكأس العالم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 يوليو 2022, 07:37 مساء
الاتحاد القطري يعلن خوض 3 مباريات ودية استعدادا لكأس العالم
مباراة للمنتخب القطري أمام نظيره العراقي في الجولة الثالثة بكأس العرب قطر 2021 . (الإنترنت)
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أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، الأربعاء، خوض ثلاث مباريات ودية خلال الفترة المقبلة، استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2022، والذي يقام خلال شهر نوفمبر المقبل.

ونشر نادي الاتحاد القطري بيانا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «سيخوض المنتخب خلال شهر سبتمبر المقبل 3 مباريات أثناء فترة أيام فيفا الدولية لشهر سبتمبر، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من برنامج العنابي لكأس العالم قطر 2022، الذي ستنطلق في نوفمبر المقبل».

أوضح البيان: «حدد الاتحاد القطري لكرة القدم، مواعيد اللقاءات المرتقبة، حيث سيواجه منتخب كندا وذلك يوم 23 من سبتمبر المقبل، في حين ستكون مباراة تشيلي يوم 27 من شهر سبتمبر أيضا، وستقام المباريات في النمسا».

واختتم الاتحاد القطري بيانه: «المباراة الثالثة التي سيخوضها منتخب قطر استعدادا لكأس العالم، سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق».

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مجموعة المنتخب القطري
ويقع منتخب قطر في المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم، والتي ستقام على أرضها، وتضم كل من منتخبات هولندا والسنغال إضافة إلى منتخب الإكوادور.

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